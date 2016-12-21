新加坡今年成交的"最土豪"住宅是它们！
今年新加坡经济不景气，这也带动了房地产市场的低迷，私有住宅价格连续几个季度下挫。不过，土豪们貌似没感受到新加坡的经济寒冬，今年豪宅的价格并没有受到影响，甚至有房子卖出了破亿的天价！
“别墅王”成交价高达1.45亿新元
这处老宅位于卡斯加登路（Cuscaden Road）9号，已经有些年头了，不过地段很好，地处乌节路闹市区，占地25741平方英尺，屋后是东陵购物中心。
上世纪50年代，陈笃生的曾孙、新加坡著名的胡姬花培育者陈温祥买下这里作为自己的住宅。今年4月，陈温祥的后人把房子和地皮推向市场。
5月，澳门赌王何鸿燊掌管的信德集团（Shun Tak Holdings）以1.45亿新元的价格买下了这栋老宅。也就是说，尺价高达5633新元！
2015年，新加坡成交的最贵住宅是35号莱道路（Ridout Road）的一栋优质洋房（Good Class Bungalow），成交价为9170万新元，折合尺价1251新元。也就是说，今年的别墅王尺价比去年高了3倍多！
一般来说，优质洋房成交尺价一般都在1000到2000新元之间，相信短时间内，很少有别墅能超过尺价5000新元大关。
今年别墅价格排名第二的是位于爱士特女皇园（Queen Astrid Park）的优质洋房，成交价为4450万元。
据称，买家是新加坡十大富豪之一吴清亮的家族成员。吴清亮一手创办了亚洲最大油漆集团“立时集团”（Nipsea），今年福布斯富豪榜估计他身家为76亿新元。
成交价排在第三的是布里赛园（Brizay Park）别墅，成交价大约为3300万新元。买家是云南健发中心老总蔡国雄（Andy Chua Kok Hong）。他去年就曾经以1220万新元购入了“瑞吉雅居”的双层阁楼单位。
排在今年别墅成交价格前十位的买家还包括了方圆集团（ValueMax Group）老板姚贤周和海底捞创办人张勇等。
第三季度优质洋房成交总值为2.42亿新元，比第二季高了2.7倍，显示优质洋房依然深受土豪们青睐。
“公寓王”成交价破2100万新元
公寓方面，今年成交价格最高的是那森园轩（Nassim Park Residences）的一个双层阁楼单位，面积6879平方英尺，成交价为2120万新元，折合尺价为3082新元。
买家是香港Temptations珠宝的创始人之一布霞妮（Naina Buxani）。她的丈夫也在那森园轩买下了另一处阁楼单位。
这比去年的公寓王——嘉峰豪庭（Le Nouvel Ardmore）的一个价值5100万新元的单位便宜了很多。
今年嘉峰豪庭也有一个单位卖出了2100万新元（尺价4006新元），以微弱劣势位居公寓成交价格第二位。
这套公寓的买家是印尼房地产集团“波德摩罗集团”（Agung Podomoro Land）的老板汤新隆（Trihatma Kusuma Haliman）。
新加坡房产经纪公司欣乐国际（Stamford-Link Pte Ltd ）执行董事麦俊荣表示，今年成交的高价公寓基本都是二手楼盘，表明新建高价公寓单位稀缺，主要原因还是楼市疲软，开发商信心不足。
新加坡楼市的火爆期为2007年到2012年，最贵公寓尺价轻松破5000新元，成交价格过2000万的也比比皆是，而现在的楼市更趋于稳定和理性。
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“别墅王”成交价高达1.45亿新元
这处老宅位于卡斯加登路（Cuscaden Road）9号，已经有些年头了，不过地段很好，地处乌节路闹市区，占地25741平方英尺，屋后是东陵购物中心。
上世纪50年代，陈笃生的曾孙、新加坡著名的胡姬花培育者陈温祥买下这里作为自己的住宅。今年4月，陈温祥的后人把房子和地皮推向市场。
5月，澳门赌王何鸿燊掌管的信德集团（Shun Tak Holdings）以1.45亿新元的价格买下了这栋老宅。也就是说，尺价高达5633新元！
2015年，新加坡成交的最贵住宅是35号莱道路（Ridout Road）的一栋优质洋房（Good Class Bungalow），成交价为9170万新元，折合尺价1251新元。也就是说，今年的别墅王尺价比去年高了3倍多！
一般来说，优质洋房成交尺价一般都在1000到2000新元之间，相信短时间内，很少有别墅能超过尺价5000新元大关。
今年别墅价格排名第二的是位于爱士特女皇园（Queen Astrid Park）的优质洋房，成交价为4450万元。
据称，买家是新加坡十大富豪之一吴清亮的家族成员。吴清亮一手创办了亚洲最大油漆集团“立时集团”（Nipsea），今年福布斯富豪榜估计他身家为76亿新元。
成交价排在第三的是布里赛园（Brizay Park）别墅，成交价大约为3300万新元。买家是云南健发中心老总蔡国雄（Andy Chua Kok Hong）。他去年就曾经以1220万新元购入了“瑞吉雅居”的双层阁楼单位。
排在今年别墅成交价格前十位的买家还包括了方圆集团（ValueMax Group）老板姚贤周和海底捞创办人张勇等。
第三季度优质洋房成交总值为2.42亿新元，比第二季高了2.7倍，显示优质洋房依然深受土豪们青睐。
“公寓王”成交价破2100万新元
公寓方面，今年成交价格最高的是那森园轩（Nassim Park Residences）的一个双层阁楼单位，面积6879平方英尺，成交价为2120万新元，折合尺价为3082新元。
买家是香港Temptations珠宝的创始人之一布霞妮（Naina Buxani）。她的丈夫也在那森园轩买下了另一处阁楼单位。
这比去年的公寓王——嘉峰豪庭（Le Nouvel Ardmore）的一个价值5100万新元的单位便宜了很多。
今年嘉峰豪庭也有一个单位卖出了2100万新元（尺价4006新元），以微弱劣势位居公寓成交价格第二位。
这套公寓的买家是印尼房地产集团“波德摩罗集团”（Agung Podomoro Land）的老板汤新隆（Trihatma Kusuma Haliman）。
新加坡房产经纪公司欣乐国际（Stamford-Link Pte Ltd ）执行董事麦俊荣表示，今年成交的高价公寓基本都是二手楼盘，表明新建高价公寓单位稀缺，主要原因还是楼市疲软，开发商信心不足。
新加坡楼市的火爆期为2007年到2012年，最贵公寓尺价轻松破5000新元，成交价格过2000万的也比比皆是，而现在的楼市更趋于稳定和理性。
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