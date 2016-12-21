新加坡的组屋大门竟可以如此脑洞大开！
不知道大家对新加坡的组屋印象是怎么样的，由于组屋是由政府统一设计，所以外观和内部的样子都差不多，就拿大门来说，一般都是下面的这种钢管门，最多就是花纹稍微有些区别。
不过，这种大门实在有点“简陋”，如果你想标新立异，新加坡也有装潢公司能够满足你的需求，定制有个人特色的大门。
比如可以把门做成这种复古风，老式收音机、磁带、游戏机和大哥大，让人一下子就回到了上世纪八九十年代。
动漫爱好者也可以把自己喜爱的动漫人物放在门上，比如用钢铁侠来守门。
把大门做成这种卡通风格，感觉很有童真。
如果想讨个好彩头，可以考虑鲤鱼跃龙门。
有些喜欢猫咪的也可以在大门上加入猫的元素。
这种俱乐部风格的，感觉家里就是一个酒吧。
当然，你也可以把大门做成有3D效果的，比如这种像是教堂拱廊。
是不是看了上面的这些设计感极强的大门，大家也很想定做一个，这种私人定制的大门按照大小，价格在1580到1680新元之间，虽然贵了点，但卖得就是创意嘛。
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