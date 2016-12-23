新加坡跨年活动抢先看，真是一种无与伦比的美丽！
还有一周的时间，我们就将迎来崭新的2017年，如果你准备在新加坡和家人、朋友一起跨年，滨海湾的跨年倒数活动就一定不能错过啦！
由市区重建局（URA）和滨海湾艺术中心举行的滨海湾跨年倒数活动，今年的主题是“新的黎明”，规模更大，活动也更丰富多彩，其中的看点之一就是灯光秀。
从12月26日至31日每晚8点到11点，逢整点，富丽敦酒店外墙都将上演5分钟的灯光秀。
在12月31日晚，每次灯光秀之后都会有1分钟的激光和焰火表演。这也是滨海湾首次在跨年倒数之前，进行焰火表演。
滨海湾周边的建筑也将五彩灯光装饰一新，一起加入庆祝的行列，包括滨海湾艺术中心、金沙、马来亚银行大楼、滨海湾广场、美年大厦、华侨银行大厦、海洋金融中心和共和大厦。
跨年倒数将在富丽敦酒店最后一次灯光秀结束以后的11点54分开始，滨海湾将用整整8分钟的焰火欢迎2017年到来，焰火表演的配乐是由本地摇滚乐队In Each Hand A Cutlass演绎的Glaciers，这也是今年跨年最激动人心的时刻！
除了灯光秀和烟火，还有由80多个摊位组成的市集出售各种手工艺品和街边小食。
户外的各处表演场所也会有音乐演出。其中滨海湾浮动舞台的演出将由国内外知名艺人参与，包括荣膺15次格莱美音乐奖的美国创作歌手艾丽西亚·凯斯。
12月31日下午起，滨海湾周边的草坪将向公众开放，大家可以野餐，同时欣赏免费的露天电影，也可以在附近的充气城堡中尽情释放自己的童真。
健康促进局（HPB）这次也将参加跨年倒数活动，组织大家练习瑜伽。
跨年倒数期间，圣安德烈路（St Andrew's Road）和康乐通道（Connaught Drive）将于12月31日下午4点起一直关闭到1月1日凌晨2点，除了滨海湾以外，中心商业区和新加坡河沿岸12月31日夜间也将禁止汽车通行，滨海湾花园会将亮灯时间延长至1月1日凌晨1点。
如果大家想了解更多滨海湾跨年活动的详情可以去查看官方网站：marinabaycountdown.sg。
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由市区重建局（URA）和滨海湾艺术中心举行的滨海湾跨年倒数活动，今年的主题是“新的黎明”，规模更大，活动也更丰富多彩，其中的看点之一就是灯光秀。
从12月26日至31日每晚8点到11点，逢整点，富丽敦酒店外墙都将上演5分钟的灯光秀。
在12月31日晚，每次灯光秀之后都会有1分钟的激光和焰火表演。这也是滨海湾首次在跨年倒数之前，进行焰火表演。
滨海湾周边的建筑也将五彩灯光装饰一新，一起加入庆祝的行列，包括滨海湾艺术中心、金沙、马来亚银行大楼、滨海湾广场、美年大厦、华侨银行大厦、海洋金融中心和共和大厦。
跨年倒数将在富丽敦酒店最后一次灯光秀结束以后的11点54分开始，滨海湾将用整整8分钟的焰火欢迎2017年到来，焰火表演的配乐是由本地摇滚乐队In Each Hand A Cutlass演绎的Glaciers，这也是今年跨年最激动人心的时刻！
除了灯光秀和烟火，还有由80多个摊位组成的市集出售各种手工艺品和街边小食。
户外的各处表演场所也会有音乐演出。其中滨海湾浮动舞台的演出将由国内外知名艺人参与，包括荣膺15次格莱美音乐奖的美国创作歌手艾丽西亚·凯斯。
12月31日下午起，滨海湾周边的草坪将向公众开放，大家可以野餐，同时欣赏免费的露天电影，也可以在附近的充气城堡中尽情释放自己的童真。
健康促进局（HPB）这次也将参加跨年倒数活动，组织大家练习瑜伽。
跨年倒数期间，圣安德烈路（St Andrew's Road）和康乐通道（Connaught Drive）将于12月31日下午4点起一直关闭到1月1日凌晨2点，除了滨海湾以外，中心商业区和新加坡河沿岸12月31日夜间也将禁止汽车通行，滨海湾花园会将亮灯时间延长至1月1日凌晨1点。
如果大家想了解更多滨海湾跨年活动的详情可以去查看官方网站：marinabaycountdown.sg。
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