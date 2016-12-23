雪人、飘雪圣诞树，没有冬天的新加坡也有白色圣诞节
明天就是圣诞夜了，好想有一个白色圣诞节。但新加坡四季如夏，哪里会下雪，不过今年圣诞，大家将会看到飘雪的圣诞树和白色的雪人。
白色圣诞树和高2.2米的雪人最近出现在兀兰13街，到了晚上雪人和圣诞树都会发出亮光，伴随着飘舞的“雪花”特别有感觉。
这么好看的装饰出自56岁的陈国泰（音）之手，他是一位木匠，凭借自己的手艺在组屋楼下的停车场做出了雪人和圣诞树。
雪人的骨架是用钢管搭成的，外面糊上白色的毛毡，里面再放上灯管，大约要一个星期才能完工。
这些圣诞装饰的花费都是陈国泰自己支付的，今年的圣诞节装饰大约花了他2000新元。
陈国泰说，每当路人看到这个雪人会心一笑的时候，他就感到很开心。他觉得，与其花钱花时间出国旅游，不如把钱和时间用在新加坡，和熟悉的人一起庆祝节日。
从10年前开始，每逢节日，陈国泰都会亲手制作一些装饰，摆放在附近的公共区域。
去年屠妖节，他就做了一个非常可爱的大象。
他也曾经给春节和开斋节做过节日装饰。
住在附近的居民都特别喜欢陈国泰做的装饰，不过，也有一些无聊人士，在装饰上涂鸦，甚至还有人会捡走圣诞树下的空盒子。
陈国泰表示，自己做这些装饰的时候，就预料到了这点，所以会准备一些备件。
这些圣诞装饰将一直展出到一月初。之后，陈国泰将开始制作今年的春节装饰，主角是3只1.3米高的大公鸡，不知道做成后的大公鸡会是怎么样的呢？
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白色圣诞树和高2.2米的雪人最近出现在兀兰13街，到了晚上雪人和圣诞树都会发出亮光，伴随着飘舞的“雪花”特别有感觉。
这么好看的装饰出自56岁的陈国泰（音）之手，他是一位木匠，凭借自己的手艺在组屋楼下的停车场做出了雪人和圣诞树。
雪人的骨架是用钢管搭成的，外面糊上白色的毛毡，里面再放上灯管，大约要一个星期才能完工。
这些圣诞装饰的花费都是陈国泰自己支付的，今年的圣诞节装饰大约花了他2000新元。
陈国泰说，每当路人看到这个雪人会心一笑的时候，他就感到很开心。他觉得，与其花钱花时间出国旅游，不如把钱和时间用在新加坡，和熟悉的人一起庆祝节日。
从10年前开始，每逢节日，陈国泰都会亲手制作一些装饰，摆放在附近的公共区域。
去年屠妖节，他就做了一个非常可爱的大象。
他也曾经给春节和开斋节做过节日装饰。
住在附近的居民都特别喜欢陈国泰做的装饰，不过，也有一些无聊人士，在装饰上涂鸦，甚至还有人会捡走圣诞树下的空盒子。
陈国泰表示，自己做这些装饰的时候，就预料到了这点，所以会准备一些备件。
这些圣诞装饰将一直展出到一月初。之后，陈国泰将开始制作今年的春节装饰，主角是3只1.3米高的大公鸡，不知道做成后的大公鸡会是怎么样的呢？
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