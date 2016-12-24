解放军报评龙应台言论：有人否认爱国主义有“丑恶目的”
12月23日，中国《解放军报》刊登题为《大河不只是大河》的文章，反驳台湾知名文化人龙应台《大河就是大河》一文。文章说，有人想通过各种方式、各种手段否认爱国主义，通过各种网络谣言、“考证”、调侃、戏说来达到“亵渎祖先、亵渎经典、亵渎英雄”的丑恶目的，只能是痴人说梦。
《解放军报》原文如下：
这两天，一则文化新闻成为网络热点：祖国宝岛的一位“文化名人”，到香港大学作《一首歌，一个时代》的演讲，没想到遇到全场观众同唱歌曲《我的祖国》。这多少令这位名人有点意外，发表《大河就是大河》作为回应，称“有时候，真的，大河就是大河，稻浪就是稻浪罢了”。
大河不只是大河。大河蕴藏着一个民族的文化记忆，“积淀着中华民族最深沉的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识。”这条大河，记载着一场“保家卫国”的战争，汇聚着革命先烈为民族解放和独立而抛洒的热血，翻腾着一个饱受挫折又不断浴火重生的古老民族的深厚情感。稻花不只是稻花。这飘香两岸的稻花，寄托着人民对来之不易的和平的珍惜与渴望，对当家做主美好生活的自豪与喜悦，对未来奔向小康的憧憬和期盼。
“任何一个时代的经典文艺作品，都是那个时代社会生活和精神的写照”。歌声，是时代的回声，是一个通过艺术形式将“小我”上升为“大我”“个体”融合进“集体”“家”汇聚到“国”的文化传播。爱国主义，一直是我们歌声的主旋律；赞美英雄，一直是我们歌声最闪亮的坐标。有人想通过各种方式、各种手段否认爱国主义，通过各种网络谣言、“考证”、调侃、戏说来达到“亵渎祖先、亵渎经典、亵渎英雄”的丑恶目的，只能是痴人说梦：香港大学校园里那饱含深情的歌声，就是响亮回答。
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