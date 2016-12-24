恐怖袭击威胁加剧，新加坡外交部发出旅游预警
虽然现在已经进入圣诞假期，但全球各地却不太平，连续发生多起恐怖袭击。昨天，新加坡外交部发布旅游预警，提醒身处海外的新加坡公民提高警惕，注意防范。
外交部提醒大家在海外时注意以下几点：
和家人以及朋友保持联系，确保他们能够随时联络到你。尽量告知他人你的旅行计划，如果发生紧急情况，及时报平安。
通过外交部网站https://eregister.mfa.gov.sg/ 或者手机应用MFA@SG进行登记，这样能让外交部在发生紧急状况时及时和你取得联系。另外，外交部会参考你的旅行计划，向你发送旅程附近的新加坡使领馆联络方式。
注意当地的新闻报道。在制定旅行计划时参考当地最新的时事动态。
谨慎参与大型集会，避免前往示威或者骚乱地点。
尽一切可能保证个人安全，随时留意周边的安全状况。
发生紧急情况时，遵从当地政府的指示，为额外的安全检查做好准备。
熟悉并购买相应的旅游保险。
如果发生紧急情况，立刻拨打外交部24小时热线+65-63798800/63798855，或者发送电子邮件至mfa_duty_officer@mfa.gov.sg，或者立刻联系附近的新加坡使领馆。
昨天，新加坡国防部长黄永宏也在Facebook上表示，最近的安全形势表明，恐怖主义的威胁已经迫在眉睫。不过，我们不能因此而改变我们的生活方式，这样恐怖主义就赢了。
新加坡人能够继续安稳的生活，并且平安地庆祝佳节，必须感谢新加坡武装部队为此作出的贡献。
陆军把守着各处关卡，监视海岸，并且时刻准备紧急出动；海军在新加坡附近海域巡逻；空军守卫着新加坡的天空，而我们也必须要时刻保持警惕。（图为较早前新加坡举行反恐演习的档案照）
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