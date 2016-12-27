新加坡奇景：电梯内竟然会下雨！
这个圣诞假期，新加坡天气并不好。平安夜当天晚上，不少地方都是倾盆暴雨，而一些组屋的电梯里居然也“下起了雨”！
根据网友May Tan Kimbuay上传到Facebook上的这段47秒的视频，24日傍晚，大巴窑8巷214座的电梯内一直在漏水，水量还不小。
视频上传后，一天内就播放了超过两万次，转发超过500次。
惹兰勿刹市镇理事会在接受《海峡时报》采访时说，他们当天就已经接到了电梯故障报告，派人前去修理。初步调查显示，24日的暴雨导致电梯间积水，一些积水还渗进了电梯井。目前，市镇理事会已经就电梯的安全问题咨询相关专业人士。
24日当晚，这部电梯被关闭，第二天（25日），电梯就恢复了正常运作。
而淡滨尼33街314座组屋的电梯平安夜当天也出现了漏水。
居民邱女士表示，24日下午6点左右，电梯门一开，吓了一跳。电梯里居然在“下雨”，而且地上已经积起了一个水塘。她生怕漏电，于是就没有乘坐电梯，并且打电话给市镇理事会。
淡滨尼集选区议员朱倍庆说，当天晚上6点，市镇理事会接到报告。半个小时后，修理工赶到现场。8点半左右，电梯内的积水被清理完毕。25日，电梯恢复运作。
外面下暴雨，电梯内下小雨，这种事真是觉得有点不可思议，希望以后不要再碰到这种情况了。
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