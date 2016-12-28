新华社盘点本区域：东南亚之“新”
2016年的东南亚，变数不少，插曲不断，“新意”更多。东南亚国家在见证东盟共同体的初始元年中，用求稳定､求发展､求合作､求参与､求开放､求共进的心态与认知，抵御了各种内生变数和域外干扰，表现出良好的免疫和自净功能。
域内域外变数多
这一年，一部分变数，来自内部。缅甸全国民主联盟正式上台执政;老挝人民革命党“十大”和越南共产党“十二大”先后完成人事调整;菲律宾新总统杜特尔特上台;柬埔寨､马来西亚､印度尼西亚相继推动重要内阁改组;泰国完成王位继承､新宪法付诸公投并获通过。
这一年，一部分变数，来自外部。美国总统选举结果引发东南亚国家对“亚太再平衡”政策前景的疑虑。当选总统特朗普宣布上台后抛弃跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，让TPP成员国马来西亚､新加坡､越南，以及泰国､印尼等正在争取加入TPP的国家大跌眼镜。特朗普在亚太政策上的不明朗，让习惯于“大国平衡外交”的东南亚国家的政策研判负担大增。
这一年，一些变数，系域外势力人为制造，甚至导致东南亚内部关系紧张。例如，在南海问题上，美日等国持续搅动地区稳定，鼓动菲律宾前总统阿基诺三世一意孤行，破坏了东盟内部的互信氛围，伤及东南亚国家在东盟框架内既有的规则与程序。
东盟多国有定力
虽然内外“变数”多多，东南亚地区这一年并没有“生乱”，相反，合作与发展的主旋律深入人心。多国人事调整后的新面孔没有像一些西方机构预测的那样给国家带来动荡，而是在缅甸､柬埔寨､菲律宾､马来西亚等国带来很多新气象､新规划､新外交。
这些国家政坛上的盎然新意，也在给地区带来惹人注目的增长数据和投资引力。外部势力精心谋划的一些陷阱､闹剧和圈套，最终化作泡影和笑料。菲总统杜特尔特､马来西亚总理纳吉布先后访华，更是印证了大多数东南亚国家的共识：地区稳定､促进对话､加强合作才是符合各国和东盟根本利益的先决要素。
东盟经济有望持续蓬勃发展。据东盟各国预测，2016年度，除新加坡等个别国家经济增速低迷外，印尼经济增长率可达5.2%-5.6%，马来西亚4%-5%，菲律宾7%，泰国3.5%-4%，越南6.7%。未来十年，东盟经济总量或将以超过7%的增速，为东盟成为全球第四大经济体创造动力。
东盟一体化进程继续推进。2016年东盟峰会上，东盟国家领导人启动落实《东盟共同体愿景2025》，着手打造更加开放的对外关系与合作格局。在与各对话伙伴的10+1领导人会议上，各方就加强贸易､投资､互联互通和民间交流等各领域互利合作达成高度一致。对话､合作､互利､共赢的理念成为东南亚面对变数保持定力的准心。
政治､外交迎“大年”
无论是政治，还是外交，2017年是东南亚的“大年”。泰国定于明年底举行2014年军事政变后的首次大选，柬埔寨和马来西亚将进入“大选年”前的政治预热年。对于菲律宾､缅甸､越南､老挝等今年完成选举或高层人事变动的国家而言，明年是新政府各项政策､计划､战略的早期收获期，也是新政考验期。
从外部影响看，特朗普上台后可能推销新版亚洲政策。2017年在菲律宾举行的东盟和东亚系列峰会或许也有大戏上演。
2017年是东盟成立50周年。长期以来，中方对中国-东盟关系健康稳定发展作出不懈努力，中国支持东盟共同体的建设，支持东盟在区域全面经济伙伴关系协定为代表的区域合作中的中心地位。中国-东盟对话合作进程中奉行的以“信”为本､以“义”为重､以“利”为绳､以“和”为贵，正在成为东盟发展对外合作过程中的宝贵经验和财富。中国与东盟共同开创的区域合作新局面，正在为走过半个世纪的东盟开辟新格局､注入新活力。(新华社记者凌朔)（图：中国与印尼合作建设的印尼和东南亚第一条高速铁路——雅加达至万隆（雅万）高速铁路于2016年1月21日开工）
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