厌倦办公室？新加坡的这种新模式让你根本不想下班！
每天在一成不变的办公室工作是不是有点无聊和厌烦？那如果换个地方干活，比如咖啡馆，大家觉得怎么样？新加坡的两位年轻人Shawn Lau和Jeremy Lim推出的手机应用 Workwander就可以帮大家找到除了办公室以外适合工作的地方。
Workwander手机应用今年10月上线，会与本地的咖啡店合作，为用户提供非高峰时间段（工作日每天下午2点到6点）的订座服务。用户向咖啡店支付每小时5新元的费用，就可以得到一杯饮料、免费Wifi和充电插座，享受和同事在比办公室更轻松、自由的环境中讨论工作。
Hopheads Craft Beer Bar & Bistro是第一个“吃螃蟹”的咖啡店，将于下月正式开始与 Workwander合作的订座服务。
这种新的工作模式也可以将咖啡馆非高峰时段闲置的空座利用起来，Hopheads Craft Beer Bar & Bistro目前有182个座位，每个工作日下午3点到6点间的上座率还不到四分之一。
Hopheads经理Ethel Chua认为，这种新的工作模式能提高咖啡店的上座率，并且带来更多的客源。Hopheads内部还设有其他娱乐设施，比如台球桌和乒乓球台，会吸引很多创意产业。预计刚开始，每天能增加5到10位客人。
Workwander也正在和本地连锁咖啡店Joe & Dough和Kith Cafe洽谈合作。
Joe & Dough执行董事Damien Koh认为，Workwander最大的挑战在于吸引足够的客户。毕竟，很多咖啡店在非高峰时段都是空荡荡的，大家没有必要通过手机应用来寻找合适的地方，而且还不用支付每小时5新元的费用。不过，他认同Workwander能够为中心商业区的咖啡店带来额外的生意。
今年22岁的保险经纪Jamie认为，这个应用对自己很有用。自己经常会和客户在咖啡店商谈保险合同，有时要花上45分钟寻找合适的座位。有了这种应用可以节省很多时间。
除了和咖啡店合作， Workwander还将推出后续服务，比如打印。
而Workwander也有自己的终极目标，就是希望能在每个居民区都至少能有一处这样的设施。
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