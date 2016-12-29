万事达卡将在新加坡推出“自拍”认证功能
万事达卡预计将在2017年为推出线上交易的“自拍”认证功能。
AsiaOne报道，该功能将利用面部识别技术，让消费者可以将面部与自拍进行比对，以确保在线交易的真实性。
“自拍”功能将为既有的认证工具增加多一层保护。
但是，万事达公司的身份识别方案执行副总裁鲍勃·雷尼（Bob Reany）在美国召开的记者会上介绍说，“自拍”不需要是完美匹配，而银行将设置匹配准确度的阈值。
万事达卡正在将面部识别功能样板化，以便转换成加密代码并储存在移动设备上。该功能可以拥有独立的应用程序，或融入现有的银行应用程序。而只要银行愿意提供自拍验证，或出售万事达卡产品，它也可以与任何其它支付品牌一起用。
目前，在新加坡正式推出“自拍”识别功能的具体日期还没有被公布。但是，该技术已经在欧洲的12个市场上推出，包括英国、德国和瑞典。
但是，雷尼也说道：“双胞胎的话可能会有问题，但是……这就需要一对坏的双胞胎。他们必须闯入我的房子、偷走我的电话、并位于我的位置。”
另外，如今全球线上交易存在着更高的诈欺案件。报道指出，这意味着在线交易的批准率将降低。
万事达卡引用的数据说明，在线支付的总欺诈率约为23.9个基点（bps），远高于线下交易的7.2个基点。对此，银行只批准了83％的线上交易，而线下交易则为96％。
雷尼说：“这两个数字是紧密相关的。每当诈欺案件高发时，批准率就会降低。”
但是，他也认为线上交易存在巨大的增长空间。他指出，线上和手机交易在2020年预计会翻一番，达到400亿。
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