新加坡有车撞树起火，场面惊心动魄！
今天下午2点半左右，新加坡罗弄泉附近发生惊险一幕，一辆马来西亚牌照的汽车撞树起火。
车祸发生在罗弄泉的Blossom Discovery Centre幼儿园外，旁边就是一个加油站。当时，这辆车不知什么原因突然失控，一头撞到了幼儿园外的大树上，车头严重变形，挡风玻璃完全碎裂，并且迅速冒起黑烟和火苗。
幸好车上34岁的司机事发后迅速下车逃离，没有明显外伤。
事发时，旁边加油站的40岁油泵工Koh Eng Ho看到火势不小，立刻抓起了灭火器，开始灭火。虽然没能扑灭火势，但他成功阻止了火势蔓延，为消防队争取了时间。
新加坡民防部队（SCDF）的一辆消防车、一辆红犀牛、两辆摩托车和一辆救护车也在2点40分左右赶到，开始使用压缩空气泡沫灭火，并且把司机送到了陈笃生医院。
火势不久就被完全扑灭。3点45分左右，事故车辆被拖走，附近交通恢复了正常。
有网友表示疑问，下午非高峰时段出事故，是汽车发生机械故障还是司机疲劳驾驶？目前，警方正在调查这起事故的原因，
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车祸发生在罗弄泉的Blossom Discovery Centre幼儿园外，旁边就是一个加油站。当时，这辆车不知什么原因突然失控，一头撞到了幼儿园外的大树上，车头严重变形，挡风玻璃完全碎裂，并且迅速冒起黑烟和火苗。
幸好车上34岁的司机事发后迅速下车逃离，没有明显外伤。
事发时，旁边加油站的40岁油泵工Koh Eng Ho看到火势不小，立刻抓起了灭火器，开始灭火。虽然没能扑灭火势，但他成功阻止了火势蔓延，为消防队争取了时间。
新加坡民防部队（SCDF）的一辆消防车、一辆红犀牛、两辆摩托车和一辆救护车也在2点40分左右赶到，开始使用压缩空气泡沫灭火，并且把司机送到了陈笃生医院。
火势不久就被完全扑灭。3点45分左右，事故车辆被拖走，附近交通恢复了正常。
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