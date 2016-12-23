新加坡发明"接吻神器"，再远的距离也能和爱人亲亲啦！
远距离恋爱是一件很痛苦的事情，尤其是想要和爱人亲密接触的时候，新加坡国立大学的两位研究员最近发明了一种远程接吻神器——Kissenger（就是Kiss+Messenger）。此物一出现，瞬间走红网络。
今年1月，这两位研究员开发出了长得像个小猪一样的仪器，上面有个硅胶嘴唇。
两人想亲吻的时候，对着小猪的嘴唇一顿狂吻，嘴唇后面的传感器感受到嘴唇的动作，转换成网络信号传送到另一方，对方的小猪嘴唇就会重现接收到的嘴唇运动信号，反之也是一样。
这样，即使两人远隔万里，也能感受到对方嘴唇的动作，比亲自己手背强多了。不过，目前Kissenger还不支持舌吻，喜欢法式深吻的还要再等等。
这个小猪接吻神器每套2个，售价100美元，约合150新元。
最近，这两位研究人员在小猪接吻神奇的基础上发明了Kissenger的手机配件和应用。毕竟，小猪体积太大了，携带不方便。
这个手机配件的原理和使用方法基本和上面的“小猪”相同，想亲亲的时候，把手机插进配件，对着硅胶嘴唇亲下去，对方马上就能感受到你的“热情如火”。
据了解，这个研究小组的下一步计划是，为Kissenger安装气味系统，模拟爱人的体味，大家如果心动要拥有这款接吻神器，可以去网站：http://www.kissengers.com/订购。
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