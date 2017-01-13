特朗普的肢体语言都透露了什么
研究显示，人类并不仅仅是通过语言来沟通。实际上，手势、姿势以及表情等视觉通信线索，都可以用来解读信息。
这种信息解读的方式常常被用在政治家身上。
刚过去的周三，美国候任总统特朗普举行了获选以来的首场记者招待会。依此，《新闻週刊（Newsweek）》刊文分析特朗普在这场记者会上所透露的肢体语言。
首先，特朗普否认了与俄罗斯政府的任何联系，并批评了发布类似报道的媒体。
拥有30年肢体语言研究经验的伍德（Patti Wood）指出，这种明显的、具有侵略性的沟通形式（大喊大叫、指向人）透露的是，特朗普处于防备姿态，并有可能在隐藏某些东西。
她认为，特朗普是一个绝佳的肢体语言研究案例。
在过去18个月中，伍德都在研究特朗普的沟通特色和习惯。以她的观察，特朗普自参与总统选举以来，公共演讲的方式有了稍微的变化。
她指出，特朗普如今会将手抬得更高，而这意味着他在赢得选举之后对自己有更高的评价。
另外，特朗普通过面部表情所透露的情绪也有所变化。伍德指出，特朗普在竞选活动初期具有“广泛的情感范围”，意指他可以从容地在笑容、愤怒和生气的表情线索之间自由变化。
她说：“然后我注意到一个过渡，即他停留在生气表情的频率增加了。”
当然，特朗普也有许多维持不变的肢体语言。例如，他会逃避问题，提供一个毫不相关、且最终分裂成碎片化语言的答案。
据文章引述，伍德说：“他是一个不使用完整句子，并会选择用奇怪混搭词汇来回答问题的人。这通常是欺骗的迹象。”
这个解读也被其它肢体语言的线索所支撑，例如特朗普的经典OK手势。
文章指出，在公共演讲中，许多人都被训练通过这个将拇指和指尖贴在一起的手势，来强调“我很准确”。但是，伍德认为特朗普的这个手势是不同的。她认为该手势可以用来混淆视听，并让观众在听到不准确的语言时被分心。
此外，伍德补充道，特朗普也会使用很多“武器般的手势”。这包括他在记者会上表明“我和俄罗斯没有联系”时使用的“砍式动作”。
而他在谴责BuzzFeed泄露未被证实的情报文件时，则拨动双手像在“把东西推开”。伍德指出，这是一个比较罕见的情况，即特朗普的口头语言与肢体语言完全匹配。
而即使特朗普在站到麦克风之前，他的身体语言也会发出很多有力的信息。例如，第二次总统候选人答辩期间，特朗普在发言中的希拉里后方徘徊，这正是试图恐吓她的表现。
在周三的记者会上，特朗普在将舞台交给其律师等人之后，他在台下咬了几次嘴唇。伍德认为，这是一种“自我惩罚”和抑制愤怒的潜意识肢体语言。
此外，特朗普也几次转头探望身后。伍德解读，这是“想要成为雄性领导动物并了解领域的原始需求”。
但不久后，特朗普便全身面向观众，表示着“我想成为关注的焦点”。
总而言之，她认为，美国第45任总统看起来很无聊。
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