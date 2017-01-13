中俄联手应对美韩“萨德”系统
路透社报道，中国与俄罗斯表示，将会对韩国部署反导弹系统的计划，采取应对措施。
新华社报道指出，该措施旨在“维护中俄双方利益和地区战略平衡” ，但未对措施进行详细说明。
韩国于去年决定在该国领土上部署美国的终端高空地区防御（THAAD，简称萨德）系统，并将于今年部署。
中国认为该系统的雷达能够覆盖到该国领土，从而检测到其国内的军事部署，因此反对韩国部署该系统。韩国和美国则表示，该系统的目的只是为了打击来自朝鲜的威胁。
该决定于去年公布后，中俄两国便举行了联合反导弹演习。两国也于去年10月表示，将会在今年举行第二次演习。
近期，中国拒绝了韩国航空公司关于增加两国之间航班次数的申请。韩国企划财政部长官柳一镐此前指出，他怀疑中国就韩国部署美国反导弹系统的决议，而向韩国采取间接报复。而韩国贸易部长也在昨日表示，韩国可能就中国的“报复行为”进行投诉。
新华社关于“中俄就东北亚安全局势举行磋商”报道全文：
第六次中俄东北亚安全磋商１２日在莫斯科举行。中国外交部部长助理孔铉佑和俄罗斯外交部副部长莫尔古洛夫共同主持，两国外交、国防、安全等部门官员出席。
中俄双方一致认为，当前朝鲜半岛和东北亚地区局势十分复杂敏感，双方高度关注，敦促有关方保持克制，不采取加剧局势紧张的举动。双方重申将坚持半岛无核化目标，维护半岛和平稳定，探索对话协商解决问题的办法，并将为此继续作出努力。
双方对美国和韩国持续推动在韩部署“萨德”反导系统再次表明严重关切和坚决反对，敦促美韩尊重中俄双方安全关切，停止部署进程。双方商定进一步采取应对措施，维护中俄双方利益和地区战略平衡。
双方同意就共同应对东北亚局势加强沟通协作。
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