蒂勒森与特朗普外交观点呈现“不协调”
综合讯，美国国务卿提名人选蒂勒森在不扩散核武器、贸易协议、气候变化以及美墨关系这些重要的对外政策问题上表达了与当选总统相左的观点。
11日，美国参议院长达9小时的听证会上，问题涉及与俄罗斯的关系、“伊斯兰国”组织构成的威胁、人权以及蒂勒森与美孚石油公司彻底切割以担任美国最高外交官等。
蒂勒森说，他在一些重大问题上与特朗普存在分歧，并不一定让自己处于与白宫针锋相对的位置。他说，特朗普内阁的每个成员都有机会讨论问题，“而总统最后做决定”。
与特朗普截然不同的是，蒂勒森认为美国某些盟国获得核武器是不可接受的。他还认为没有必要实行穆斯林登记制度，他不支持针对任何特定人群的登记。
民主党参议员爱德华·马基提及，特朗普表示不反对包括日本在内的美国盟国获得核武器，对此蒂勒森回答说：“我不同意（这个说法）。”
蒂勒森说，他不反对遭到特朗普抨击的《跨太平洋伙伴关系协定》，但他承认这项协议未必符合美国的所有利益。
但在另一方面，蒂勒森与特朗普保持了一致，为全面扭转或改变奥巴马政府的政策留有余地，包括与古巴的贸易以及伊朗核协议。他表示，应当对此进行全面评审。
他表示他没有看到关于俄罗斯干扰美国大选的机密情报。他说自己尚未与特朗普讨论对俄政策。民主党参议员罗伯特·梅嫩德斯称，这“非常令人吃惊。”
蒂勒森回避了人权问题，拒绝谴责沙特阿拉伯和菲律宾等践踏人权的国家。他说，他希望首先看到事实。
蒂勒森说，他将建议“全面重审”伊朗与世界大国达成的核协议。他没有呼吁立即否决这项2015年达成的协议。特朗普对此协议曾发表过前后矛盾的言论，扬言要废除协议。
蒂勒森还提出，与朝鲜打交道的政策应当是基于制裁之上的“长期计划”。朝鲜最近表示，它即将进行首次洲际弹道导弹试验。
在被问到其曾在美孚石油公司任职，是否能够作出公正决策时，蒂勒森表示他会以美国利益为准。
关于是否相信气候变化是由于人类活动引起的，蒂勒森没有直接回答。他说：“气候变化的风险确实存在，其后果可能相当严重，因此必须采取措施。”他还预测温室气体效应的能力是非常有限的。特朗普曾称全球变暖是中国制造的骗局，并扬言要退出巴黎气候协定。
蒂勒森称墨西哥是“我们国家长期以来的邻居和朋友”。特朗普曾说，他要在美墨边境修一堵墙。在2015年宣布参加总统竞选的演讲中，他还把移居美国的墨西哥人称作毒贩和强奸犯。
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