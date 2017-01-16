中美电影业“蜜月期”？先问问特朗普
德国之声电台网报道指出，为了增加全球电影业务收入，中美两国公司进行合作，斥资1.5亿美元拍摄制作了名为《长城》的电影。
报道指出，美方和中方本来设想得很美好。该电影本应迎来一个新的时代。中美两国都能受益——一种典型的双赢局面：好莱坞获益，因为中国市场是世界第二大市场，可以带来丰厚的票房收入;中国呢，和美方的合作意味着在金额庞大的电影业务中向全球玩家的目标更进一步。
就在《长城》一片于去年上映（中国是12月，随后在欧洲许多国家和亚洲国家，美国则迟至今年2月17日）时，美国新总统特朗普登上了世界舞台。这可能会让雄心勃勃的中国和美国电影投资者的期待大打折扣。特朗普目前正在激烈抨击中国，号称要进行一场贸易战。
未来总统对于好莱坞的不满也开始升级。想让特朗普支持好莱坞，推动美中在电影和影院方面的合作，目前似乎完全不可能。这项庞大的业务，看似已前景暗淡。
2017年1月12日，这部有史以来最昂贵的中美合作影片，也在德国上映。影片由张艺谋导演，大部分演员都是中国人。电影剧本主要由好莱坞的专业人士写就，两位美国巨星马特·达蒙和威廉·达福也参演。电影使用英语——但是是在中国拍摄的。
《长城》并不怎么涉及关于万里长城的历史典故，而是一个3D技术制作的动作奇幻片，有许多数字特效。这部电影就是让人坐在数字影院里，一边吃着爆米花，一边看着无穷无尽的、没有内涵的打斗场面。电影场面巨大，拼凑了其他流行电影中的技巧、戏剧性情节——但就艺术上来说，是惨败的。
在中国，每天都有超过20家新的电影院开张。和以前相比，现在好莱坞各大电影公司更依靠海外收入，进入中国市场也几乎成为必须。一部投资上亿的巨片，如果没有来自中国影院的收入，几乎无法收回成本。因此，美中才会开展合作。
另一方面，中国的投资者试图在美国市场站稳脚跟。中国的阿里巴巴集团自去年秋天就跟史蒂芬·斯皮尔伯格合作。华纳兄弟和索尼等国际影业巨头也已在此前就对中国伸出橄榄枝，并找到了愿意合作的伙伴。中国富豪王健林对好莱坞的大型电影制作室感兴趣的说法，也并非空穴来风。万达对制作“金球奖”的美国公司的收购，算是最新的“异军突起”的例子。
但是，中国的举措在美国政界遇到了阻力。有美国议员最近主张，对待中国未来在娱乐界的投资应严格审查。特朗普提名中国批评者彼得·纳瓦罗作为白宫国家贸易委员会主席，这可能会让美国和中国的电影投资人忧心忡忡。
特朗普是否真的会阻碍他们雄心勃勃的计划，仍有待观察。毕竟，美国电影业也在本国创造了许多就业岗位。这点特朗普也清楚。特朗普现在是否真的会在美中两个贸易大国间筑起长城，尚不得而知。《长城》的制片人现在首先希望的是，这部耗资巨大的电影作品能受到观众的欢迎。
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