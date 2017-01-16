特朗普称赞脱欧公投，料其他国家也将跟随
特朗普表示，英国脱欧将是一件好事，而其他国家将会跟随英国脱离欧盟。他同时答应，要与英国迅速达成双边贸易协议。
路透社报道，特朗普在接受《伦敦时报》采访时说，他自己是英国的狂热粉丝，并支持去年脱欧的公投。
他说：“我认为脱欧将是一件好事。我会告诉你，你的英镑已经下跌了？很好！因为在英国很多令人难以置信的商业机会。”
路透社指出，去年6月23日的脱欧公投令许多投资者和企业家感到惊讶，并引发了英国自第二次世界大战以来最大规模的政治和金融动荡。同日，英镑兑美元也出现了单日最大跌幅。
随着贸易商、企业和投资者对脱欧之后的英国、及其最大贸易伙伴的关系感到担忧，英镑兑美元又进一步下跌。
路透社指出，特朗普的竞选活动正好以脱欧公投——失望的选民对政治机构兴起反抗——作为学习例子。而特朗普也有脱欧运动的领导者法拉吉（Nigel Farage）形成了友谊。
据引述，他说：“我相信其他国家也会离开。如果难民不断涌入欧洲的不同地方……我认为要让他们保持在一起是很困难的，因为人们很生气。”
他点名德国总理默克尔（Angela Merkel）——她的“门户开放（open door）”政策从2015年中旬以来，允许叙利亚、伊拉克、阿富汗等地区约110万难民进入了德国——并称她的移民政策是一个灾难性的错误。
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