中国的“特朗普热”为何这么快降温？
《南华早报》文章称，当特朗普打破坚持近40年的外交惯例，接了台湾当局领导人蔡英文的电话后，在中国流行的“特朗普热”迅速降温。因为这触到了许多中国人的痛处。
文章称，最近一次的美国总统大选在中国引起了前所未有的关注，不论是政府还是老百姓起初都更喜欢唐纳德·特朗普。特朗普如此受中国人欢迎有点令西方人好奇，尤其是特朗普把美国的很多问题都归咎于中国。不过，中国方面之所以更青睐特朗普，其原因是很容易理解的，因为特朗普的很多价值观似乎与中国方面所坚持的十分吻合。
作为一名务实的商人，特朗普表现得很少关注民主和人权这些美国传统上的“陈词滥调”。实际上，他对俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的崇拜也许表明，他更倾向于独裁主义。相比之下，希拉里·克林顿则表现得更具敌意，她有关人权问题的讲话语气强硬，并在贝拉克·奥巴马总统的“重返亚洲”政策中扮演着急先锋的角色。
文章称，让外部世界感到困惑的是，许多普通中国人也对美国的这位房地产寡头着迷。在中国的社交媒体平台上，大部分帖子都支持特朗普。支持政府的阵营也几乎一致支持特朗普，他们乐见美国放弃其外交政策中理想主义的一面。
关于性别歧视，许多支持特朗普的中国人之所以认为这不是什么大事，主要是因为在中国自身的文化中就存在着根深蒂固的大男子主义。特朗普竞选中的种族主义色彩也没有让他们感到震惊，因为中国人对种族问题普遍不敏感。
文章称，但是，当特朗普打破坚持近40年的外交惯例，接了台湾当局领导人蔡英文的电话后，这股“特朗普热”迅速降温。特朗普甚至说美国无需恪守“一个中国”政策，他可以把这个话题作为一个筹码，用来在其他问题上讨价还价。
中国勇敢地截获美国水下无人潜航器及特朗普的推特言论等事件起到了推波助澜的作用。中国外交部及一度对特朗普友好的国营媒体都进行了反击。在社交媒体上，一些支持者沉默了，另一些人则意识到希拉里或许更为强硬，但她至少是一名尊重已有国际法的尚有理智的外交家。
文章称，对于中国政府和中国人民来说，有关台湾及香港主权的问题是一个底线。特朗普显然是触到了许多中国人的痛处。
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