奥巴马告别记者会对特朗普喊话
美联社报道，奥巴马最后一次站在白宫的讲台，回答了挤进现场记者提出的问题，也安慰了通过电视收看记者会的美国民众。但有时候，他的回答似乎只针对一名听众——他的继任者。
奥巴马温和地批评了特朗普关于结束对俄制裁以换取俄罗斯消减核武器的提议，称符合美国利益的做法是确保“我们不会把实施这些制裁的原因与一大堆其他问题混为一谈。”
对于特朗普要将美国驻以色列大使馆迁往耶路撒冷的承诺——此举可能进一步加剧中东紧张局势——奥巴马警告说，一旦在该地区采取“突然的单方面行动”，其结果可能会是毁灭性的。
奥巴马用自己的告别讲话向他的继任者，一个性格和政治立场都和他相反的人，发出了一系列信息。奥巴马说，他预计新总统会“考验旧观念”。但他认为下届政府应该“明白这样做会有什么后果，而且行动通常会引发反应。”
另外，特朗普的助手曾提到有可能将每日例行记者会挪出白宫西翼，令人担心此举是为了最终将记者完全拒之门外。
奥巴马特别提到了这一担心，他说：“有你们在这幢房子里，使这个地方运转得更好。”
奥巴马对记者说：“你们不应该成为马屁精，你们应该成为怀疑论者。”
他说：“你们不应该恭维，而应该用怀疑的眼光看待拥有巨大权力的人，确保我们队把我们选上台的民众负责。”
不仅如此，奥巴马也给侯任总统透露了一些建议。他告诉特朗普：“这是一项十分庞大的工作，你不可能一个人完成。”
奥巴马卸任前夕再“送大礼” 给330人减刑
据外媒报道，美国总统奥巴马19日在离任之际再次宣布为330人减刑，创下美国总统单日宣布减刑人数最多的纪录。同时，这也是奥巴马本周公布的第二项“赦免”计划。
奥巴马此前在17日行使总统特赦权：赦免64人、为209人减刑。获得“大赦”的人中包括曾将大量机密资料泄露给“维基揭秘”的原军方情报分析员切尔西•曼宁。
曼宁原被判刑35年，要等到2045年才能获释。但经减刑，他在曼宁将在今年5月便可获释。
此番奥巴马再次宣布“大赦”，让他原本已经破纪录的减刑人数再创新高，达到1715人，比美国的历任总统都多。奥巴马上任至今，一共特赦了568名被判终身监禁的囚犯。
在美国，得到减刑或特赦者，通常是因犯下轻罪或首度犯下毒品罪行，而遭判刑多年的人。长期以来，奥巴马多次呼吁改正美国刑罚制度下的“系统性不公正”。该制度因为过度判处强制性最低刑期，目前广受批评。
奥巴马成民望最高的离任总统
《华盛顿邮报》与美国广播公司联手进行一项新民调查显示，目前有60%美国人赞许其工作表现，超过美国现代史上历任总统的平均最终支持率。
在奥巴马即将成功离任之际，也存在很多不协调声音，包括对国家走向的持续悲观以及在特朗普去年赢得大选后出现的深刻分裂。
然而，在2016年竞选期间，随着对经济的看法趋好，美国人对奥巴马总统任期的评价也变得正面了许多。2015年7月，总统支持率为45%，50%的人不认同他的表现。到2016年1月，他的整体支持率升至50%，到6月进一步升至56%。
最新民意显示，奥巴马的支持率达到60%，是他任职第一年6月（当时支持率为65%）以后的最高值。最新民调显示，61%的人赞许奥巴马对经济的管理，53%的人赞许他应对恐怖主义威胁的方式，52%的人正面评价他处理医疗问题的方式。
报道指出，在奥巴马的整个总统任期内，党派都是决定其支持率的主要因素。在他上任的第二个月，共和党人就对其表现失去了希望，民主党人在他的两个任期内则普遍赞许其表现。至于奥巴马离任前的高支持率，无党派人士居功至伟。
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