“假新闻”不是改变美国大选的关键因素：研究
美联社报道，根据对选民的新闻消费研究，“假新闻”或许没有改变美国总统选举的结果。
这项研究支持了Facebook首席执行官马克•扎克伯格的论点。此前，有批评指出社交网络可能被利用来传播错误信息，从而影响了2016年的大选结果。扎克伯格试图对此进行反驳。
然而，研究人员确实得到了一些可能令人不安的结论——15％的受访者表示曾看过假的新闻报道，而8％表示曾看过并相信它们。
这份报告是由纽约大学的亨特•阿尔科特（Hunt Allcott）和斯坦福大学的马修•根茨科夫（Matthew Gentzkow）所撰写，而他们也是美国国家经济研究局的研究人员。
他们总结道，虽然有大量的假消息到处传播，但是这不太可能是造成特朗普获胜的关键因素。
他们指出，在Facebook上传播的亲特朗普假消息，比亲希拉里的假消息要多出3倍——分别是3030万次分享和760万次分享。
不过，他们表示，这些假消息想要颠覆选举结果，那它们便必须改变0.51％的投票者决定，而这是不太可能的。
他们的报告写道：“我们的数据表明，社交媒体并不是选举新闻的最重要来源，甚至，最广泛传播的假新闻报道，也只被一小部分的美国人所看到。”
“假的新闻要改变选举结果，单单一个假的新闻消息就需要说服约0.7％的克林顿支持者和非选民，并让他们转而把票投给特朗普。此需要的说服率相当于36则电视广告。”
两位研究者总结道，虽然社交媒体是多数人的主要新闻来源，但并不是最重要的来源。
受访者表示，平均每天花费66分钟的时间阅读、观看或收听选举新闻，而其中只有25分钟是花在社交媒体上。
当被问及“最重要的”新闻来源时，受访者回答说是有线电视、网络电视、网站和本地电视。而有14%受访者将社交媒体视为第5重要的新闻来源。
这项研究是于选举后的三周，即11月28日一周举行，并通过网上问卷对1208名美国成年人进行的调查。
尽管Facebook已经对其在假冒新闻传播中起到作用的批评进行了否认，但自11月以来，这个世界最大的社交网络仍然采取了一系列举措，旨在遏制错误和诈欺性信息的传播。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost