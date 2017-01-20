周立波在美国非法持枪藏毒被捕：报道
据美国世界新闻网1月20日报道，当地警方19日公布，中国著名脱口秀演员周立波深夜开车蛇行，在长岛莱亭顿（Lattingtown）被警拦截搜查。警方从车上搜出可卡因（一级毒品）与枪枝，当场逮捕周立波与另一男子唐爽（Shuang Tang，音译），将于20日受审。
据报道，探员指出，18日晚接到民众报案称Bayville路一辆往西行驶的黑色奔驰车涉嫌蛇行，而且司机在行车时使用手机。当地交通执法人员于19日凌晨12时7分在莱亭顿拦下该车，发现后车座有黑色枪套，并搜出一把柯尔特野马0.38口径手枪，以及两袋快克可卡因。警方立即逮捕驾驶周立波与副驾驶座的唐爽，两人被捕时配合警方，并未拒捕。
两人被控非法持有管制药物、非法持有武器、非法持有枪支罪名，而周立波还被加控开车使用手机。两人将在20日受审。
据报道，周立波去年7月将“海派清口”带到纽约卡内基音乐厅，声称很喜欢纽约市，与家乡上海都有美丽的天际线。
实际上，周立波于2012年就曾对毒品发表过他的看法。
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