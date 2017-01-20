“偷窃工作”的机器人受达沃斯论坛关注
在过去10年，开放市场和国际贸易被视为是导致工作流失的原因。如今，全球的企业总裁认为真正的元凶是机器。
在今年的达沃斯年度世界经济论坛上，商业领袖们对技术所能带来的生产力提高表示赞赏。但同时，他们也警告说，它将对工作带来的损害需要严肃对待。
据路透社报道，这些商业领袖认为，机器人、无人驾驶汽车、人工智能和3D打印等技术意味着，越来越多类型的工作——从出租车司机到医疗保健专业人员——将面临风险。
例如，阿迪达斯的目标就是使用3D打印制造部分跑鞋。
惠普的首席执行官梅格•惠特曼（Meg Whitman）说：“工作将会丢失、工作将会演变，这场革命是不会结束，它将是无阶级的，并且将影响每个人。”
有一些支持特朗普和英国脱欧的人可能会希望，新的政府政策能将工作带回美国的老工业区或英国的北部工业。但是，世界经济论坛的年度风险报告指出，经济学家们估计86%的美国制造业工作损失实际上是因为生产力的下降。
据报道引述，永安（EY）咨询公司董事长马克•温伯格（Mark Weinberger）说：“技术是大问题，但我们不承认。”他补充说，人们总会倾向于将责任归结给贸易伙伴。
在如今的政治背景下，首席执行官们更加认真地对待工作队伍的长期培训，以保证他们能够跟上技术的快速发展。
微软首席执行官萨特雅•纳德拉（Satya Nadella）告诉路透社说：“我认为我们现在所到达的时代，是一生都需要寻找替代职业的时代。”
信达保险的全球风险负责人约翰•德里（John Drzik）表示，在过去10年中，技术所导致的工作流失比任何其它因素都多。
报道指出，与通过紧缩过境规则来限制移民相比，技术破坏工作的影响可能更不容易控制。而虽然许多先进技术在短期内仍然比低技术、或中等技术劳动力更昂贵，但是随着成本下降，这种转变可能会加速。
贫富差距更明显
出席达沃斯论坛的商业领袖也指出，技术发展需要政府、企业和学术机构培养教育程度更好、高技能的劳动力。
但是，这种向技术工人的转变同时也会扩大收入差距，并加剧日益严重的不平等。
人力资源公司万宝盛华集团的首席执行官乔纳斯•普莱辛（Jonas Prizing）指出，美国大学文凭人口中的失业率只有约2％至2.5％，但在低技能、或缺乏技能的人口中便达9％至10％。
但是，技术发展对就业所造成的影响范围还是不明朗。
报道指出，牛津大学于2013年的一份报告指出，将近有一半的美国工作处于风险中；而佛罗斯特研究公司（Forrester Research）于2015年则预测，到2025年仅会有7%的工作消失，因为消失的工作将会被新的取代。
另外，佛罗斯特研究公司也预测，到了2019年会有四分之一的工作会交由软件机器人、实体机器人或客户自助服务器代为处理。
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