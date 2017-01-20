香港邮轮将把新加坡做为基地港口
云顶香港公司宣布，该公司旗下星梦邮轮的第一艘邮轮“云顶梦号”将新加坡作为东南亚的基地港口。
《南华早报》报道，星梦邮轮主席布朗（Thatcher Brown）在2017东盟旅游论坛的记者会上宣布，云顶梦号将于今年12月3日起，将新加坡作为基地港口。
他说：“这对我们来说是个非常容易的决定。新加坡是区域内一个受欢迎的、发达的战略性门户和旅游中心，它具有良好的邮轮和旅游基础设施。”
从新加坡出发的云顶梦号将能会提供不同的行程，并会可以在超过10个东南亚港口停靠，其中包括马来西亚、印度尼西亚、泰国和越南。
据报道称，云顶梦号高达18层楼，并可容纳3400人。游轮上的设施包括个性化的欧洲管家服务、滑水公园、夜店以及超过35种餐饮选择。
它被列为亚洲第一艘迎合奢侈市场的邮轮。
目前，它是以中国广州和香港为基地。
据新加坡8频道新闻网报道，新加坡旅游局预测，云顶梦号将新加坡作为基地港口，将能吸引近20万人次的外国邮轮旅客到新加坡游玩，消费总额有望达到约8000万新元。
星梦邮轮高级销售副总裁迈克（Michael Goh）表示，中国仍然是其公司的重要市场，但在新加坡拥有一个停靠港口意味着，包括印度在内的亚太地区市场也将是一个重要的市场。
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