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开设总统专用推特账户：一个特朗普、两种语调

星期一, 一月 23, 2017

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就职之后，特朗普成立了另一个推特帐户（@President Trump）。

在这个总统专用的账户上，他主要发表了亲切、低调和谦虚的感谢文。而原本的账户（@realDonaldTrump）则依然保持了一贯的傲慢。

报道指出，不仅自夸自己的就职演说收视率，还特别强调了其收视率比奥巴马4年前的就职演说还要多。

特朗普在@realDonaldTrump上发文写道：“哇！电视评级刚刚出来：3100万人观看了就职典礼，比4年前非常好的评分还要多1100万！”

而@President Trump账户上的语调则是：“我代表我的家人，谢谢你们！”

《纽约时报》指出，实际上至今为止@President Trump账户所发的推文，均是白宫任社交媒体部主任斯卡维诺（Dan Scavino）所发。


但实际上，特朗普在自己的账户上，也会有不同的语调。

他在昨日清晨发文写道：“看了昨天的抗议，总觉得为什么这些人不在大选投票？我们才刚刚结束大选啊！知名人士总让事态变得更严重。“

45分钟后，他又发一个推文写道：“和平抗议是我们民主的特点。虽然我不是每次都同意，但我接受每个人有发表个人意见的权力。”

据《纽约时报》引述，特朗普在上周五晚的就职舞会上开玩笑道：“让我问你，我应该继续使用推特吗？继续下去？我想是这样。我想是这样。”

特朗普及其助手长久以来便表示，社交媒体让特朗普与其支持者的沟通提供了直接的渠道。

实际上，奥巴马也有两个推特账户。但是他并没有在两个账户中呈现不同的语调。

报道指出，至今并不清楚特朗普是否会逐渐变换推特账户的使用，还是会继续维持两个不同的线上性格。
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