中国要求驻新加坡官媒为中新友好做贡献
综合讯，中国驻新加坡外交使节要求中国驻新加坡媒体，要“为促进中新友好作出贡献”。
中国驻新加坡大使馆在一份文告中说，1月13日，中国驻新加坡大使陈晓东在使馆与中国驻新加坡媒体座谈。中央电视台、新华社、中国国际广播电台、经济日报及新华网、人民日报海外网、凤凰卫视等驻新机构负责人及记者参加。
文告说，陈晓东简要介绍了中新关系发展近况，感谢各媒体对使馆新闻工作的支持，希望各媒体在新的一年里继续发挥好桥梁纽带作用，为促进中新友好作出贡献。
中国与新加坡的关系去年下半年陷入冰点，中新年度副总理级合作会议2004年设立以来，去年首次没有举行。中国本地媒体对新加坡展开猛烈抨击，其中包括国家级通讯社新华社。
不过，相对而言，中国中央级媒体驻新加坡记者则对中新关系的暴风骤雨表现出惊人的沉默。
中国驻新大使馆没有详述陈晓东如何“介绍中新关系发展近况”，不过，中国外交部去年下半年以来，多次通过副外长、发言人，对新加坡做出公开的批评。
不过，新年到来，中新关系回暖。
中共中央政治局常委、常务副总理张高丽将在下个月与新加坡副总理张志贤在重庆会晤，出席中新双边合作联合委员会会议。
中国外交部发言人也表示中国重视对新加坡的关系，但同时强调“中方一个中国的立场也是坚定不移的”，暗示中新经贸联系将与装甲车事件脱钩。
此外，昨天陈晓东在驻新加坡使馆2017年新春晚宴上讲话时指出：“中新关系的发展也并非一帆风顺。但只要双方始终尊重和照顾彼此核心利益和重大关切，只要双方始终遵循两国领导人达成的共同构建‘与时俱进的全方位合作伙伴关系’，不偏离、不动摇，中新关系的发展道路就会越走越宽广、越走越敞亮。”
中国使馆的文告还说，与会媒体代表介绍了各自机构在新发展情况，感谢使馆对其报道工作给予的指导和帮助，表示将继续做好有关新加坡、中新关系、“一带一路”建设等方面报道工作，为促进中新两国人民的了解和友谊不断贡献力量。
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