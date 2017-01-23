如果需要领导世界，中国将承担起责任：中国外交官
中国高级外交官今日表示，中国虽然不想要领导世界，但如果他者退出这个位置，中国可能被迫承担这个角色。
路透社报道，中国外交部国际经济司司长张军在与外国记者的简报会上表达了上述观点。
报道指出，习近平在最近的达沃斯世界经济论坛上提倡，只有合作才能解决大问题。
习近平在特朗普就职的前几天敦促各国抵制孤立主义，并表明中国希望在全球舞台上发挥更大的作用。
就此，张军说，中国并没有追求担任全球领导者的意愿。
据路透社引述，他说：“如果任何人说中国在世界上扮演领导者的角色，我会说，不是中国在向前冲，而是跑在前面的选手已退后，并将这个位置留给中国。”
“如果中国需要发挥这一领导作用，中国将承担起责任。”他补充道。
路透社指出，特朗普在20日的就职演说中采用了民族主义和民粹主义的口气，并承诺结束对美国工厂的“屠杀”。
相较之下，张军则表示，中国是世界第二大经济体，而其它国家也依赖它来实现经济增长。
他说：“我们仍然希望美国和其它西方经济体能够继续对世界的经济复苏做出更大的贡献。我们听特朗普宣布说，美国将实现4%的增长，我们非常高兴。”
虽然特朗普曾说美国工人被工作外包蹂躏，但他并没有在就职演说中提及中国。但是，路透社指出，他威胁要对进口的中国商品实施惩罚性关税。
张军认为，如果特朗普发起贸易战，他将无法同时实现经济增长的目标。他补充说：“一场贸易战争、或汇率战争，不会对任何国家有利。”
另外，中国外交部发言人华春莹透露，习近平已向特朗普致信恭贺后者的就职，但没有提供更多信息。
另一则新闻指出，华春莹表示希望美国新政府充分认识“一个中国”政策的重要性，以及北京政府对台湾问题的高度敏感。
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