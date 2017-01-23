特朗普就职 舆论担心台湾沦为筹码
打破中美十几年外交传统、接听蔡英文电话的美国总统特朗普于20日正式就任。
美国《华尔街日报》报道，部分台湾人担心美国政府会把台湾作为与中国大陆讨价还价的筹码。台湾两党的媒体评论员、学者和政治家都担心美国新总统会抛弃台湾的利益，换取北京的妥协。
报道称，消息人士表示，蔡英文阵营已经向特朗普身边的人探听他的立场。台湾著名智库两岸交流远景基金会称，要让特朗普知道，台湾是非常重要的，不能当做讨价还价的筹码。台湾近些年采取的是平衡政策，利用美国的支持牵制中国大陆，同时又不刺激北京切断商业联络或发动袭击。
报道称，上周特朗普又让人们神经紧张了。在接受《华尔街日报》采访谈论对华关系时，他表示：“一切都是可以商量的，包括‘一个中国’。”
报道称，对台湾来说，所谓被当成一张牌来打的价值或功能，是在中美歧见尚未有效解决的阶段才具备。一旦他们的交易完成，即是台湾机会结束、甚至威胁出现的时刻。
据台湾《中国时报》报道，美总统特朗普就职演说强调“美国第一”，对国际事务几无着墨。学者认为，特朗普的思考完全是从自己视角出发，台湾不可太乐观寄望美国，两岸关系仍要设法改善。
报道称，台湾淡江大学战略所所长李大中认为，冷战后每任美国总统就职演说上，对国际事务都有所着墨，强调美国维护国际体系重要性，这也是每任总统念兹在兹的事。但特朗普只提要将恐怖组织“伊斯兰国”从地球上扫除，甚至指出美国花上万亿美金及军力协助防卫他国，结果自己国境内危机四伏，再次反映其对国际事务的轻视。
李大中说，特朗普就职演说完全没提与俄中关系。至于德日韩等传统盟友，看似也没在特朗普心里的优先名单上。每个国家都很戒慎恐惧。而台湾只是美国的潜在“盟友”，地位更低，自然无法高枕无忧。
他强调，特朗普一路走来都不太提人权、民主等较形而上的价值层面，反倒喜爱赤裸裸的数字。仿佛在他心中，一切事物都有价格，都可搬上谈判桌。在美国领导人这样利益导向思维下，台湾千万小心谨慎。
台湾《联合报》报道也指出，学者普遍认为，以目前现有的信息要去分析或研判未来台湾和美国两地关系，还言之过早，即使特朗普团队、美国参众两院及共和党与台湾友好，台湾仍应审慎以待，不宜有过多乐观期待。
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