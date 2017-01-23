新加坡企业与研究机构合作 将三维打印用于制造业
新加坡南洋理工大学、新加坡国立研究基金会以及标新局今日发出联合声明，去年成立的全国增材制造创新组合（NAMIC）已帮助了约400家本地和国家公司采用三维打印。
全国增材制造创新组合主要是将公共机构和高等学府的研究成果，应用到商业上。
其常务董事Ho Chaw Sing表示，已经为公司与学术研究机构之间的39个项目设立了联合基金，并从政府方面获得380万新元、从企业方面获得280万新元的资金。
他补充说，虽然工业用途的三维打印仍处于起步阶段，但公司的反应仍然“积极”。
据亚洲新闻台引述，他说：“虽然三维打印已在航天和生物医学领域的产品定制方面开始起飞，但许多本地公司仍然因为昂贵的打印机、已经缺乏增材制造的专业知识，因而认为进口门槛相当高。”
“我们的目标是接触、教育并帮助这些公司与具备三维打印机和技术知识的研究机构取得联系。”
其中，南洋理工大学正在与一家本地三维打印的创业公司进行合作，并研究如何为患者定制植入用的组织。据声明称，新型打印机将能逐层打印，并注入活细胞，以形成可以协助特定组织或器官再生的活性组织。
展望未来，全国增材制造创新组合表示，打算在未来4年内与1000多家公司联系，帮助它们使用这种三维打印技术进行创新。
贸易及工业部常任秘书罗锦贤今日出席全国增材制造创新组合的峰会时，强调了新加坡制造业的重要性，因为该行业雇佣了约50万工人。
罗锦贤说：“该行业为新加坡人带来好的工作，对生产力增长有重大贡献，并为服务业等其它经济领域带来了积极的外溢效应。”
亚洲新闻台网报道指出，制造业占新加坡国内生产总值的约20％，并预计仍将是新加坡经济增长的主要推动力。
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