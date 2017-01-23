城市灯光亮，乳癌风险高
以色列海法大学研究人员通过分析世界各地的夜晚照明卫星图像发现，夜间人工灯光强度同乳腺癌和肥胖等疾病存在关联。
该研究人员利用“美国国防气象卫星项目”的有关资料，查看世界各地夜晚照明卫星图像，同时对照分析世界卫生组织发布的世界各地超重和肥胖率，发现夜晚光线越亮的地区，超重和肥胖症的比例越大。
此外，夜间人工灯光强弱也同乳腺癌发病率存在相关性，人工光照越亮、持续时间越长的城市，其民众乳癌发病率也越高。
研究人员认为，人工灯光影响人体生成褪黑激素，进而打乱人体生物钟，带来生理和行为上的变化，从而导致肥胖。正常情况下，人体内褪黑激素在一天不同时段起伏变化，在夜间达到峰值水平，白天时会下降。
在以往研究中，荷兰莱顿大学科学家在对小鼠进行的实验中发现，让小鼠每天24小时处于灯光照射下，即使与其他小鼠吃得一样多、运动一样多，其脂肪量也会增加50%。
专家建议，在城市，尤其是大城市生活的人，要尽量避免人工光线带来的负面影响，如安装遮光较好的窗帘减少路灯等光线照射量，晚上室内光线不要太亮，睡前减少看屏幕的时间等。
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