找工作需要多久？在新加坡只需8周
新加坡的裁员达到了2009年以来的高峰，但官方资料显示，在新加坡找工作还是比较容易的。
彭博社报道，就在各国政府努力安抚民众时，最新数据显示新加坡还是世界上最容易找到工作的国家之一。去年，新加坡的失业中位数为8个星期，是澳洲的一半，与世界发达经济体相比也相对的好。
即使是年长员工，处境也不差。
据引述，人力部林瑞生部长较早时说，虽然年长员工面临较高的失业几率，但与其它国家比较，在到达62岁退休年龄的新加坡员工中，有98%还能再得到就职机会。
报道指出，尽管经济增长缓慢，新加坡的工作市场还是因近期的移民管制而拥有更多的就职机会。
凯投宏观经济学专家谭恩（Krystal Tan）表示，其实关键是在人才与市场的配对，而不是工作机会的缺少。
这是因为，导致工人失去长期制造业——逐渐搬离小而贵的新加坡——的原因，是技术能力不匹配。
谭恩表示，人们通常不具备市场需要的技术，因此政府从现在起将密切关注此事。
另外，新加坡第4季度的公民和永久居民失业率有可能达到3%，也就是2010年以来的最高失业率。确切的数据将在26日被公布。现在，全民失业率为2.1%。
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