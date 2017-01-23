心脏影响大脑判断：研究
法新社报道，一项研究表示，一次心跳都可能导致人做出基于种族偏见的决定。该项研究分析了心脏对人的突然判断的影响。
英国研究人员说，他们对参与研究测试的白人和亚洲人的心率进行了监测，并向他们展示一张没有武装的黑人的照片。相比那些在心跳间隔时看到照片的受试者，在心跳当时看到照片的人更容易觉得照片上的人具有危险性。
研究人员说，这一发现可能有助于找到方法应对美国警察大量射杀非武装黑人的问题。
报道称，研究报告作者之一、英国布赖顿-萨塞克斯医学院的萨拉·加芬克尔说：“我们可据此找到方法来利用这种心脑之间的交流，以减少种族歧视造成的悲剧。”
科学家已经知道，每次心跳会向大脑传送强烈信号。而在心跳间隔的时候就不会有信号。
以前的研究显示，种族歧视往往会导致把黑人手中不具威胁的物体误认为武器，有些警察会因此开枪。但一直不清楚的是，在对威胁的理解上，心脏是否会对大脑产生影响。
而发表在英国《自然·通讯》杂志上的最新研究说，的确会产生影响。
研究人员让参与者观看黑人或白人手拿武器或手机、钱包等无危害物体的照片。
受试者被要求在认为照片中的人带了武器时，用电脑按键来“开枪”。
研究发现，当照片出现在心跳时，受试者把黑人所持物体当做武器的几率会提高约10%。
研究报告作者之一、英国伦敦大学皇家霍洛韦学院的马诺斯·查基里斯说：“心脏向大脑传递的信息似乎足以改变我们的想法。在某些情况下，它对我们的影响之大会让我们错误理解自己看到的东西。”
科学家说，在紧急情况下，剧烈快速的心跳可能导致对威胁的错误理解。
查基里斯说：“我们都知道，在很大程度上，社会固有观念和种族固有观念已深植在我们的文化之中。这一特定研究表明，它们也深植在我们的生理机能中。”
在美国普遍存在警察因种族观念进行射杀的情况下，研究人员希望他们的工作能够起到一些实际作用。
一个理论选择是加强大脑中所谓的“理性思考”部分——也就是前额皮质——的相对作用，以超越和压制自动的恐惧激活作用。
查基里斯说：“在我们的文化和文明中，我们一般是通过教育来实现这一点。教育的一个主要目的就是让我们更加顾及他人，对其他人少一些偏见。”
而更激进的选择可以是医学脑部刺激。
加芬克尔说，其他研究已经显示，那些了解机体自动过程的人——比如知道心跳对恐惧或思维的影响——能更好地控制自己。
她说：“因此，如果我们能够训练人们……更多地了解心跳的作用，他们也许就能抵消这些信号可能产生的负面和强大的效应。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost