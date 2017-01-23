马哈迪指责“新加坡旁”的森林城市 引来中国网民批评
《星报》报道，马来西亚前首相马哈迪此前对“森林城市”的言论引来了中国的批评。
马哈迪此前指出，中国对“森林城市”投资对马来西亚的主权形成了威胁。
《环球时报》引述网友yuchundaxianglianzhuli的话说：“作为一个10多年的老朋友，马哈迪背弃了中国。这是一件大事。”
网友jiemohu在微博上写道:“我们应该为此抵制马来西亚吗？”
报道指出，马哈迪在其博客上批评“森林城市”项目似乎成了“外国的飞地”。
他写道：“大部分最有价值的土地将会、或已经被外国人拥有。”
他也声称，将会有70多万中国公民被引入森林城市，并且将获得身份证，使他们能够在即将到来的大选中进行投票。
中国驻马大使馆对马哈迪的此番言论提出批评，并在大使馆官网上写道：“有的人在台上时口口声声‘马中友好’,下台后极力煽动仇华情绪；在台上时四处游说‘中资来马’,下台后肆意污蔑中资‘抢走本地人饭碗’；在台上时热情赞赏巫统和马华公会与中共的友党关系,下台后任意指责政党间友好交往是为外来势力影响大马打开‘方便之门’”。
此前，柔佛苏丹依布拉欣也指责马哈迪的言论。他告诉《星报》说：“他塑造了柔佛正在将土地出让给中国的印象，塑造我们正在放弃主权的印象，甚至将此与我们如何将新加坡交给英国做比较。”
依布拉欣也称，马哈迪“以种族制造恐慌，只为满足其政治目的”。
“森林城市”是由中国企业碧桂园在马来西亚柔佛州耗资1000亿美元（约1420亿新元），并建造足以容纳70万人的居住空间。其中还设有办公大楼、公园、酒店、购物商场和国际学校。
报道指出，碧桂园的投资伙伴是国有投资公司Kplanulan Prasarana Rakyat Johor的联营公司Esplanade Danga 88，而其最大的股东，正是依布拉欣。
报道指出，建设工程已于去年2月开始，而据负责公司称，如今已销售了8000间公寓。
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