美国：将阻止中国占据南海岛屿 中国：请美国谨言慎行
路透社报道，特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国占据南海国际水域内的岛屿。
就此，中国外交部发言人敦促美国谨言慎行。
白宫发言人斯派塞（Sean Spicer）于新闻简布会上暗示，美国新政府将放弃多年来谨慎处理中国在亚洲的强硬领土要求的方式。
特朗普的国务卿提名人蒂勒森（Rex Tillerson）于11日表示，不应允许中国登上其在南海有争议区域修建的岛屿。
对此，中国官方媒体表示，美国要想禁止中国登上南海岛屿，除非“发动战争”。
当被问及特朗普是否同意蒂勒森的言论时，斯派塞回答说：“美国一定要保护自己在亚洲的利益。”
“问题在于，那些岛屿是否确实在国际水域，并不属于中国。那么好，我们将会保护国际性的区域，以不被一国占据。”
对此，中国今日回应说，美国并不是南海争议的当事方。
中国外交部发言人华春莹表示：“中国坚定维护自身在南海的领土主权和海洋权益，同时坚持与直接当事国通过谈判和平解决南海有关争议。中国坚定维护各国依据国际法享有的航行自由，坚定维护南海和平与稳定。我们督促美方尊重事实，谨言慎行，以免损害南海地区和平稳定。”
据路透社报道，分析人士说，蒂勒森和斯派塞的言论显示，美国可能会采取军事行动，甚至海上封锁。而这类行为将引起与中国——越来越强大的核大国——对抗的风险。
当被问及美国会对中国采取什么行动时，斯派塞并没有详细说明，只是说道：“我认为，随着我们的进一步发展，我们将有更多的信息。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost