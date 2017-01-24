空气污染或将为新能源汽车开启中国市场
埃菲社报道，中国民众越来越关心空气污染问题，加上政府充分的政策扶持，使得新能源汽车在中国的腾飞有了基础。
中国汽车工业协会发布的数据显示，2016年新能源汽车生产51.7万辆，销售50.7万辆，比上年同期分别增长51.7%和53%。
大众汽车公司中国总裁兼首席执行官约赫姆·海茨曼对埃菲社记者指出：“这一令人印象深刻的增长让中国成为世界上最大的新能源汽车市场，未来还将是如此。”
绿色出行在世界第二大经济体越来越受到青睐，越来越多的消费者对新能源汽车感兴趣，促使更多的企业加入生产新能源汽车的行列。
中国氢能源和电动汽车生产领军企业比亚迪公司指出：“我们认为新能源汽车在其他国家不会像在中国这样，获得如此之高的接受度，不仅是消费者，同时也包括政府。”
截止2015年底，中央财政已经累计为新能源汽车的推广应用安排补助资金334亿元人民币。
中国工信部制定了至少到2020年的新能源汽车发展扶持方案。
中国将提高企业获得补贴的“技术门槛”，并对现行的产品追溯体系进行修改。
报道称，虽然专家都预计，中国新能源汽车的产销两旺态势和规模经济的形成将确保这个行业的活力，但仍有很多人认为随着补贴政策的结束，一些在近些年获得扩张式发展的企业面临重组也会是不可避免的现象。
对于普通消费者而言，无论是经济刺激还是补贴政策的结束都不会对他们购买新能源汽车构成阻力。
“我会选择购买电动汽车有三个原因：一是我需要一辆汽车，二是通过正常手续很难摇到车号，第三我想要体验新技术。”一位北京市民在去年购买一辆绿色能源汽车之后对埃菲社记者说。
他还说：“这种汽车污染气体排放少，几乎没有噪音，因此有益于保护环境。但不利之处是这类汽车的最大续航能力不超过300公里，如果是冬天需要打开暖风的时候，续航能力会更短。”
报道称，在北京等一些城市，市民需要摇号购买新车，目的是缓解拥挤的交通压力和减少空气污染，这使得新能源汽车获得了优势。一些技术方面的专家对埃菲社指出，这一因素就是让绿色能源汽车在大城市中颇受青睐的原因之一。
此外，专家还指出，大城市拥有更多的汽车充电设备。但同时承认，基础设施的缺乏对绿色能源汽车的彻底腾飞形成了阻力。
中国国家能源局指出，在中国电动汽车充电桩已达到10.7万个，目标是到2020年使电动汽车的快充网络覆盖高速公路3.6万公里，并在北京、上海、杭州等城市形成半径不超过1公里的公共快充网络。
海茨曼认为：“未来是属于电动汽车的！”但他表示目前还是以燃料发动机为主的时代。
“至少在20年的时间里新技术仍需要与常规发动技术同时存在，”海茨曼说。
比亚迪公司指出，遭受严重空气污染的中国老百姓在挑选购买汽车时已经越来越关注环境保护问题。
围绕绿色能源汽车产销两旺引发的疑问是，在煤炭仍然是中国最主要能源的情况下，新能源汽车是否真的能有助于缓解环境污染。
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