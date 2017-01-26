特朗普政府提出“另一种事实”，使《1984》成畅销书
乔治·奥威尔的《1984》在特朗普政府提出“另一种事实”之后，重新成为了畅销书。
这本于1949年出版的政治小说，讲的是在威权政权下的反乌托邦故事。故事中有一个狡猾的“老大哥”政府，它窥视其公民，迫使他们同时接受相互矛盾的真相版本。
路透社指出，特朗普的高级顾问康韦（Kellyanne Conway）在周日接受美国全国广播公司（NBC）关于特朗普就职典礼的出席观众数量时，使用了“另一种事实（alternative facts）”一词。
当时支持人问道，为什么白宫新闻发言人斯派塞（Sean Spicer）要在媒体简报会上说：“出席特朗普就职典礼的观众是历来最多的”。
当然，这并不是事实。
因此，康韦回答说：“你是在说，那是假话。而他们——我们的新闻发言人斯派塞——是在提供另一种事实。”
《华盛顿邮报》记者指出，“另一种事实”正是奥威尔的词汇。
美国权威的辞书出版机构梅里亚姆—韦伯斯特公司（Merriam-Webster）也在推特发文说：“事实，即被呈现为具有客观现实的一则信息。”
就此，《1984》于周一便登上了亚马逊的前10名畅销书。到了周三，它已经成为了第1名。
康韦认为他们有义务提供“另一种事实”，是因为对媒体的不信任、以及特朗普与媒体之间的关系不太友好。特朗普在就职第二天，便炮轰美国媒体是“地球上最不诚实的人类”，捏造他和中情局结怨。
Politico新闻网报道，特朗普政府正在考虑取消媒体简报室内的席位分配，而这可能造成记者需要抢位的情况。《华盛顿邮报》指出，对于特朗普来说，一个更分裂、更焦急的新闻媒体将是一件好事。
实际上，特朗普于21日便说过：“我和媒体的战争在持续。”
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