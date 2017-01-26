特朗普或将减少美国在联合国的作用
《纽约时报》报道，特朗普政府正在准备行政命令，以减少美国在联合国和其它国际组织中的作用，并开始审查和可能废除某些形式的多边条约。
《纽约时报》获取到题为“审计和减少美国为国际组织提供的资金（Auditing and Reducing U.S. Funding of International Organizations）”的命令草案，其中要求终止向任何符合若干标准中任何一项的国际机构提供资金。
标准包括，为巴勒斯坦权力机构或巴勒斯坦解放组织提供正式成员资格的组织、支持为堕胎提供资金的项目、支持规避对伊朗或朝鲜实行制裁的活动。该草案也要求停止对“受到支持恐怖主义的国家所控制或影响”、被指责迫害边缘族群、或违反人权的组织提供资金。
报道指出，该草案也要求将余下为国际组织提供的全部资金“减少至少40%”。
该草案提出将建立一个委员会，以建议有哪些资金需要被减少。草案建议委员会特别关注美国为维和行动、国际刑事法院、“违反美国重要政策”的国家、联合国人口基金（负责孕妇和生殖健康方案）所提供的资金。
报道指出，如果特朗普签署这项行政命令并予以执行，其资金裁减将可能严重影响联合国机构的工作。
另外，题为“暂停新多边条约（Moratorium on New Multilateral Treaties）”的第二份行政命令草案要求审查既有以及待定的所有与一国以上所签署的协议。
同时，它也呼吁就美国应该停止哪些谈判或条约提出建议。
该草案指出，审查只会涉及“与国家安全、引渡或国际贸易”没有直接关系的多边协议。但是，并不清楚哪些协议属于该范围。
《纽约时报》指出，巴黎气候协议或其它涉及贸易问题的环境条约可能就属于这一范围。
该草案的解释性说明附件提到了2项需审查的联合国条约，即“消除对妇女一切形式歧视公约”和“儿童权利公约”。
行政命令草案内容存疑
《纽约时报》指出，这两份命令草案表示特朗普将继续履行他的竞选承诺——让美国从国际组织中抽身。
但是，该草案仍有几个问题。
例如，草案并没有说明要削减40%的资金指的是对每个国际机构提供的资金，或是联邦资金的整体预算。
例如，草案中要求对美国为国际刑事法庭所提供的资金进行审查，但是，美国如今并没有为该机构提供资金。
又如，草案呼吁停止对接受巴勒斯坦为正式成员的联合国机构提供资金。但是，这已是联合国法律。
再如，草案认为减少对维和行动的资金将有利于以色列的利益。但是，联合国维和行动如今大约有四分之一的资金是来自美国，并支持着他们在各州的行动，其中也包括帮助以色列保护其边境的行动。
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