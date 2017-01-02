中国海军参军宣传片：播出驱逐日本战机过程
中国海军日前发布新版招飞宣传片，展示了海军航空兵的各种歼击机、轰炸机、预警机等主战装备，还演示了在钓鱼岛上空驱离去日本军机的过程。
香港南华早报指出，这部宣传片显示，中国政府不再使用老套的宣传方式，来增加对青年人的影响力。
同时，这也是中国宣传的最新案例，即用敏感的钓鱼岛附近的敏感军事行动来招募年轻人参军。
这部参军宣传片显示，中国海军航空兵在东海航空识别区执法的请情形。
5分钟的宣传篇中，显示中国战机在钓鱼岛附近发现日本战机，并与之交涉的过程。
中国航空兵以中文、英语和日语警告日方，不要侵犯中国领空，立即离开。
影片显示，紧接着，中国战机组成队形，最后日本战机离开。但不清楚这次行动是何时发生的。
不过，去年6月17日，中日战机曾在航空识别区对峙。日本F-15战机的武器雷达瞄准中国战机，但在中国战机“采取行动”后离去，中国国防部说。
日本媒体则说，中国战机一直处于接近对自卫队战机开火的状态。
中国国防部发言人杨宇军说，使用影片和多媒体鼓励年轻人参军保卫国家，是平常的做法。
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