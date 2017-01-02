解放军高层密集商讨台湾局势
在美国当选总统特朗普与台湾总统蔡英文破例通话后，台湾问题又一次成为热点话题，路透社引述与中国军方有联系的消息人士说，北京正在考虑使用强硬手段，防止台湾走向独立，并给出了两个选项。
路透社12月30日援引与解放军高层有关的消息人士的话称，北京认为美国当选总统特朗普支持台湾，这引发中国军方的警惕，正在考虑使用强硬手段阻止“台独”。其中一个可能是在台湾附近举行军演，另外一个可能是采取经济措施。
目前，尚不清楚北京是否做了决定，但是一名不愿透露姓名的消息人士称，台湾问题最近几周成为解放军高层的热点话题。
即将在1月20日就职总统的特朗普，上个月与蔡英文通电话而激怒了北京，此举打破了数十年来美国总统和当选总统不与台湾令人接触的惯例，也给未来特朗普政府在“一个中国”政策的执行方面，投下了阴影。北京也担心特朗普会给台独势力壮胆。
另外一名与中国领导层有关的消息人士称：“如果特朗普在就任总统后挑战‘一个中国’，这就跨过了我们的红线。”
中国国防部拒绝就此评论，国防部新闻部门的一名官员称中国的立场在2005年反分裂法中有清晰的表述。反分裂法授权解放军，一旦发现台湾要分裂出中国，就可对台湾动武。
对于北京可能采取的动作，台湾国防部发言人陈中吉称：“我们做好了完全的准备，做好最好准备的同时也为最糟糕的状况采取计划。”
北京对蔡英文一直不信任，蔡英文上台后表示要维护与北京的和平，但北京并不相信。
星期六，蔡英文说，针对与北京有关的问题，台湾将保持冷静，但今年面临的不确定性，将考验台湾及其安全部门。
蔡英文本月出访拉丁美洲，并会过境美国休斯敦和旧金山。中国已经呼吁美国不要让蔡英文过境。
中国官员指责台湾引发麻烦而非特朗普，很多人也认为他上任后，可能会更加迁就中国。
一名和中国军方最高层，包括和习近平有直接工作关系的高层有例行会议的官员称：“我们准备好了，如果台湾要惹麻烦，我们也会。让我们重重打击他们吧！我们可以在台湾周围举行军演，向他们展示我们可能引发的伤害。台湾之后就会屈服。”
一名退休的中国高级官员称，北京可能没有必要发射任何导弹就可以让台湾屈服。“我们可以切断与他们的经济联系。没有直飞航班，没有贸易，什么都没有。台湾不会挺住很久的。”
美国一直向台湾提供自卫手段，但不清楚两岸开战的话，美国是否会出兵。
华盛顿承认北京的“一个中国”的立场。
路透社引述一名与解放军保持接触的退休高级军官说，中国并不需要对台湾发射导弹，中国大陆是台湾最大的贸易伙伴，台湾拥有对大陆的庞大贸易顺差，2015年，顺差达到270亿美元。
“我们能够在经济上切断他们。没有直航班机，台湾坚持不了太久，”这名官员说：“并不需要战争。”
此外，要是两岸开战，西方展开对华经济制裁，也会损害中国，尤其是中国正在解决经济放缓的问题，
一名不愿透露姓名的美国军官称，中国在过去的一个月里行动非常挑衅。辽宁舰编队绕过台湾举行训练。中国空军在过去几周里也举行了类似的演习。
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