中国正系统性打造“海上长城”抗衡美国威胁
境外媒体称，解放军正系统性地打造一座“海上长城”，一条从南海经过东海再到黄海的防御封锁线，抗衡美国在海上及空中的优势。
日本《外交学者》报道，美国总统特朗普上任后，中美关系绷紧。中国拥有强大的陆军实力，但如果美国控制了中国12海里领海线以外海域，将对中国造成巨大威胁。
为此，解放军正系统性地打造一座“海上长城”，一条从南海经过东海再到黄海的“防御封锁线”，抗衡美国在海上及空中的优势。
《外交学者》指出，从地缘战略上讲，台湾处于中国大陆打造海上防御封锁线的突出位置，台湾岛连接东海与南海的通道，同时也连接菲律宾海和太平洋与南海，如果大陆成功“统一”台湾，这个岛屿将充当守卫日本琉球群岛南端与菲律宾北部之间这段海上弧形带的前哨兵。
报道称，考虑到2035年中国海军将在东海占据主导地位，日本将无力用军事手段对抗。中国打造海上防御封锁线最具挑战性的部分，是如何让外界默认或接受主张的南海“九段线”。
现在中国通过人工扩大岛屿和修建飞机跑道、雷达和码头等两用设施，强化对南海“九段线”内岛礁的主权，凭借在东亚的经济和海军的双重力量，实现外界对中国所主张的海上边界的接受。
报道称，中国建造海上防御封锁线的重要目标，是使解放军海军利用境内封锁线防护网取得对美国海军力量的优势，而中国或需一代人的时间来实现该目标。
中国的优势在于没有掌控全球海洋公域的责任和意愿，因而能够集中全部的海军舰队，确保掌控中国所认为的“海上长城”以内的海域。
相比之下，作为唯一的超级大国，美国试图控制全球海洋公域，这也导致美国海军只能把部分舰队分配到亚太来与中国比腕力。
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