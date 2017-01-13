中新天津生态城就业居住人口已逾7万人
天津1月12日电，记者12日从中新天津生态城2017年工作会议上获悉，通过中国和新加坡两国8年多的共同开发建设，目前，中新天津生态城的就业居住人口已有7万多人，城市“人气”越来越足。
中新天津生态城由中国与新加坡政府于2008年开始共同建设，中国首个国家绿色发展综合示范区落户于此。它计划用10年左右时间建成一个人口达35万人､绿色建筑比例达100%的国际生态城市样板，为中国城镇化建设探路。
在房地产先期发展基础上，生态城的互联网､动漫等“绿色”产业及基础设施配套已经跟上步伐，产城融合不断深化。据生态城管委会主任徐大彤介绍，仅在2016年，生态城就预计实现地区生产总值超过180亿元，同比增长30%以上;完成固定资产投资324亿元，同比增长20%。
去年，生态城新开工项目235万平方米，436家北京企业来到生态城发展，占到区域新增企业的33%。国家海洋博物馆､北师大附校等一批项目封顶。南开中学､华夏未来小学､滨海小外三部及3所幼儿园顺利开学，在校生已超过7000人。
“目前生态城就业､居住人口已达到7万人，一个‘资源节约､环境友好､社会和谐’的生态城市形象初步展现。”徐大彤说。
围绕中新两国合作，在加快推进中新友好公园､中新友好图书馆等建设基础上，生态城今年还将建设中新联合高端智库､“新加坡研究中心”等，打造新的合作与交流平台。(新华社)
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