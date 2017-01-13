机器人会取代你的工作 麦肯锡认为没那么快
随着技术的发展，机器人逐渐将许多原本的手工程序进行自动化。因此，人们开始担心机器人是否会取代自己的工作，从而造成大量失业。
但是，《纽约时报》援引麦肯锡全球研究所一项新研究指出，机器人取代人类工作的速度，将处于可测量的范围内。
报告指出，在新技术被采用的速度上，技术可行性只是决定因素之一。其它关键因素还包括经济、劳动市场、以及社会态度。
这份昨日发布的报告总结道，许多工作任务可以被自动化，但在短期内，科技更多是转变工作方式，而不会是消除工作。
报告计算出，在全球范围内，花费在工作上的49%时间都可以通过“当前已示范的技术”进行自动化。报告指出，这相当于15.8兆美元、或全世界11亿工人。但是，实际上只有5％的工作可以被完全自动化。
麦肯锡全球研究院主管詹姆斯•马尼卡（James Manyika）是这份报告的作者。他说：“这将需要几十年的时间。自动化影响就业的方式不仅仅取决于技术可行性的。这是技术专家常常关注的。”
其它看法
但是，牛津大学研究员弗雷（Carl Benedikt Frey）和奥斯本（Michael A Osborne）于2013年发表的研究报告则指出，美国有47％的工作岗位面临被自动化取代的风险。
另外，经济合作与发展组织于去年发表的报告则指出，在其21个成员国中，仅有9％的工作可以被自动化。
《纽约时报》指出，这些不同预测结果是由于不同的假设、以及未来的不确定性。
实际上，技术的迅速发展历来总会引发对工作损失的恐惧。例如，著名英国经济学家凯恩斯就在80年前就“技术失业”的“新疾病”提出警告。
如今，人工智能科技兴起，并让人们开始担心记帐、机械基本操作等工厂和办公室日常工作是否会受到自动化的影响。
但是，人工智能软件其实侵犯的是专业人员的工作。
麻省理工学院经济学家李维（Frank Levy）指出，有很多法律工作是常规的。此前，筛选文件中的相关信息保护了律师免受自动化的影响。但他指出，情况已不再如此。
麦肯锡报告也指出，人工智能的自然语言处理作为一项关键技术，其开发的速度越快，被自动化的任务数量也就更多；反之亦然。
自动化：持续的发展过程
此外，自动化的经济成本也是另一个问题。
报告的另一位作者迈克（Michael Chui）告诉《纽约时报》说，人们看到自动驾驶车辆的进步，便认为美国的170万名卡车司机的工作即将面临危险。但是，替换美国的卡车车队将需要一兆美元的投资。
鉴于各种考量因素所导致的不确定性，该报告选择计算自动化速度的范围，而不是精确预测。
该报告认为，今天有一半的工作将在2055年被自动化。这个情况可能会根据经济趋势、劳动力市场动态、法律、以及社会态度的情况，而提前或延后20年发生。
因此，尽管进一步自动化是不可避免的，但麦肯锡的研究表明，这将是一个持续的发展过程，而不是一波经济浪潮。
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