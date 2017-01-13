中国是在报复新加坡吗？新报社论分析
新加坡武装部队9辆装甲运兵车被香港海关扣留，至今无结果。
本周一，新加坡国会上就此事件进行了探讨，并澄清了一个重点，即装甲车被扣问题是一个法律问题。
今日，《海峡时报》社论版撰文，对此事件是否是中国认为新加坡违反了其利益、进而采取报复的公众疑问，进行分析。
据引述，新加坡国防部长黄永宏在国会上解释道，新加坡武装部队的9辆装甲车在香港被扣，并不符合国际法、或香港法。由于装甲车是属于新加坡政府的财产，因此受到主权豁免的保护，并意味着它们不能被其它国家合法扣留或没收。
《海峡时报》社论指出，这一原则在国际法的基础上、香港特别行政区的法律上，都是成立的。因此，新加坡期望装甲车被归还，这是自然的。
此外，黄永宏也在国会上提到，新加坡总理李显龙已写信给香港特首梁振英，要求归还装甲车。文章认为，这封信强调了归还装甲车的必要性。
文章指出，香港当局已保证会依法处理。对此，文章认为“是一个值得欢迎的回应”，而装甲车被归还，也只是行政时间的问题。
另外，文章也写道：尽管很明确这是一个法律问题，但是装甲车的扣留在公众心中引起了一个疑问，即这个行为是否是中国认为新加坡违反了其利益、进而采取的报复。
这可能涉及中国大陆和台湾的关系——这批装甲车在香港被扣之前，刚在台湾完成了军事训练——或新加坡对南海争端的立场。
而文章认为，事实是，新加坡在台湾长期以来的军事演习、以及根据国际法而采取和平解决海上争端的原则立场，都没有颠覆新加坡对“一个中国”政策的根本和持久的承诺。
对于新加坡在台湾的军事训练，此安排与中新自1990年建交以来，日益增长的政治经济关系一直都共存着。
至于南海，新加坡虽然不是主权声索国之一，但一直以来都对争端采取一致而明确的界限。文章认为，不因依此而怪罪新加坡。
文章解释道，新加坡强调国际法，是因为国际法是允许像新加坡这样的小国在国际关系的间隙中得以生存的法则。因此，相对于能够影响国际权力政治的中美等大国，新加坡必须相信法律的力量。
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