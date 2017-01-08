特朗普说美国与俄罗斯保持良好关系是好事
华盛顿1月7日电，美国当选总统特朗普7日说，美国与俄罗斯保持良好关系是好事。
特朗普当天在社交媒体推特上写道，与俄罗斯保持良好关系是好事，只有“愚蠢”的人才会认为这是一件坏事。他说，当他本月20日正式上任后，俄罗斯会远比现在更加尊重美国。他还表示美俄两国未来或许能在解决一些全球性问题上进行合作。
特朗普当天还在推特上再次说，美国情报机构领导人强烈表示，没有任何证据显示网络袭击影响了2016年美国总统选举结果，投票机没有遭到破坏。他还指责遭到网络袭击的民主党全国委员会在网络防护方面有重大过失。
美国国家情报总监办公室6日在一份调查报告中称，俄罗斯政府通过网络袭击等方式干涉2016年美国总统选举。报告称，俄罗斯的目的包括削弱美国公众对美国民主过程的信心，破坏民主党总统候选人希拉里•克林顿获胜前景等。报告称，俄罗斯政府对特朗普有明显偏好，期望通过使希拉里丧失信誉的方式来提高特朗普获胜的几率。
在2016年美国总统选举期间，“维基揭秘”先后曝光了民主党全国委员会内部邮件和希拉里竞选团队主席约翰•波德斯塔的数万封电子邮件，内容分别涉及民主党全国委员会官员在党内初选阶段涉嫌暗中破坏该党竞选人伯尼•桑德斯竞选活动以及希拉里对华尔街的闭门有偿演讲内容等，一时让希拉里饱受负面新闻困扰。
2016年10月，美国国土安全部和国家情报总监办公室发表联合声明，指认俄罗斯授意并帮助黑客入侵美国网络，并将关于希拉里和民主党的负面信息透露给“维基揭秘”。美国总统奥巴马2016年12月29日宣布，因俄罗斯涉嫌通过网络袭击干预美国总统选举而对俄进行制裁。美国国务院宣布驱逐35名俄外交人员。
即将出任特朗普的白宫办公厅主任的赖因斯•普里伯斯日前接受媒体采访时没有排除特朗普会撤销对俄制裁的可能性。(新华社)
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