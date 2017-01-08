台湾称已经制定好歼灭“辽宁号”策略：导弹“饱和攻击”给予击毁
台湾媒体报道说，现正在南海进行航训的中国大陆航母“辽宁号”舰队将在蔡英文出访期间穿越台湾海峡北返，完成首次绕台航训。
国防部发言人陈中吉将解放军这次行动称为“武吓”行为，并称，台湾军队全程监控并作好因应作为。
台湾报纸引述军方将领透露，若辽宁号舰队侵犯台方安全，“国防部”已拟定好歼敌策略，利用雄风二、三型及鱼叉反舰导弹，可在数轮饱和攻击下，歼灭敌军。
这位将领透露，据美军数据及历年来的兵棋推演，辽宁号舰队仍有很多破绽，台方可利用反舰导弹的高低配置及相关的战术，甚至以秒差的方式，由海军先发射一枚雄二反舰导弹，引诱辽宁号舰队的反制系统提前将雄二导弹击毁，但随后所发射的雄三超音速反舰导弹则利用辽宁舰队的反制系统认为已将攻击的雄二击毁的误认之下，让雄三反舰导弹或鱼叉反舰导弹命中辽宁号舰队。
将领更透露，美航母战斗群的神盾舰约在12次以上的饱和攻击（大密度、连续攻击方式，在短时间内发射发射大量导弹，来突破防御拦截）才会增加命中机率，但辽宁号航母战力远不足美航母战斗群，因此可在3、4波饱和攻击下，辽宁号舰队即会遭反舰导弹命中，甚至击毁。因此将领认为，辽宁号舰队在通过台湾海峡不敢进行挑衅行为，更不敢跨越海峡中线。
辽宁号舰队去年12月23日自黄海启航，25日间通过台湾东部外海，26日通过巴士海峡，前往海南岛。台方官员说，辽宁号一举一动国防部均有预置海、空兵力全程警戒、监侦与应处。
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