新加坡：马六甲国际港口对新加坡影响甚微
新加坡交通部高级政务部长杨莉明今日表示，马六甲瓜拉宁宜国际港（KLIP）的建设将在十年之内完成，因此要确定它对新加坡经济的影响，还“为时尚早”。
亚洲新闻台网报道，杨莉明今日在国会上回答议员安迪（Saktiandi Supaat）的询问时表示，新加坡政府会密切观察瓜拉宁宜国际港以及其它区域内的发展，并为保持竞争优势采取必要的措施。
报道指出，马六甲瓜拉宁宜国际港耗资125亿令吉（40亿新元），并将在完成后提供储存、维修和添油等服务。这座拥有150万立方米储油容量、以及能够处理最大型油轮的港口，将坐落在620英亩的开垦土地上。
杨莉明透露，新加坡政府的初步评估是，相较于新加坡目前的2050万立方米的容量，瓜拉宁宜国际港的储油量较小。
据亚洲新闻台网引述，她说：“此外，作为一个地区性的加油和储油中心，我们的地位是由炼油厂和石油贸易商组成的强大生态系统、以及停泊于新加坡以要求各种服务的大量船只所巩固。”
此外，她指出，瓜拉宁宜国际港的扩建似乎没有包括集装箱处理业务的设施，因此它对新加坡集装箱转运港口应该会“影响微小”。
然而，她也认为，议员安迪的问题是一个“及时提醒”，让新加坡不能自满、并确保其港口会保持竞争力。
她介绍了政府在这方面的努力，表示已经在港口技术上进行了投资，并会继续这么做。海事及港务管理局也会定期检查船只公司，以指出并解决任何缺点。此外，在人力方面正在进行大量投资，而大士地区也正在开发下一代的港口。
杨莉明补充道，新加坡政府的所有活动和“重大投资”，都是为了确保船只公司的商业利益计算会有利于新加坡。
据引述，她说：“船只公司总会首先由商业考虑所驱动。他们不会因为利他主义或喜欢我们，才停靠我们的港口。”
“因此，我们必须做的第一件事就是确保我们提供的产品能够满足他们的要求，而如果他们停泊在其它港口，也可以允许他们做出更好的商业考虑目标。”
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