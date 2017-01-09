解放军8架军机飞越对马海峡 日机紧急拦截
东京9日消息，日本放送协会（NHK） 报导，日本航空自卫队战机今天上午紧急升空，拦截中国大陆8架包括轰炸机在内的军机，这些军机穿越日本九州岛对马海峡，在东海及日本海之间往返飞行。
日本防卫省表示，今天上午中国大陆军方6架H-6轰炸机、1架Y-8预警机、1架Y-9电子侦察机，总共8架军机穿越九州岛对马海峡上空，从东海往日本海方向飞行，日本航空自卫队战机紧急升空，并确认以上情况。
这8架解放军军机到下午在日本海上空朝东北方向飞行之后折返，循同样航迹朝东海方向飞返。
日本航空自卫队密切警戒、监视这8架解放军飞机动向。这些解放军飞机没有侵犯日本领空。
日本航空自卫队于去年1月与8月，分别发现中国大陆有2架军机以及3架军机在对马海峡上空往返飞行，但今天是发现解放军飞机架数是最多的一次。
解放军在日本空域与海域活动频繁，根据日本统合幕僚监部（参谋本部）公布资料指出，本月5日凌晨4时（新加坡时间3时）左右，日本第2航空群所属的P-3C反潜机及第15护卫队「大凑」号，在青森县尻屋崎的东南东方约80公里的太平洋上，发现往西北方向航行的中国大陆人民解放军海军江凯Ⅱ级护卫舰2艘（舷号546及舷号576）及福池型补给舰（舷号889）。这3艘船舰穿越津轻海峡后往西航行。
不仅如此，去年12月，解放军解放军航空母舰辽宁号首度穿过冲绳本岛与宫古岛之间，进入太平洋航行。
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