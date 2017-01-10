“无人驾驶货柜车队”缓解新加坡人力和交通问题
新加坡交通部和港务集团昨日宣布，无人驾驶货柜车将于3年内在新加坡道路上进行测试。
交通部和港务集团与瑞典货柜车制造商斯堪尼亚（Scania）和日本丰田通商（Toyota Tsusho）签署协议，由两家公司进行设计、开发和测试无人驾驶货柜车技术。
据联合声明指出，该项技术将让4辆排成车队的货柜车进行运货。车队将由一辆司机驾驶的货柜车带领，并通过无线通信、车辆感应以及防撞技术，让后面三辆无人驾驶的货柜车安全随行。
这项无人驾驶货柜车的计划预计将解决货柜车行业的人力短缺问题、以及允许更多的货物在夜间进行运输，以缓解交通拥堵。
这项计划将分为两阶段进行，而第一阶段即将于本月开始。
第一阶段预计将耗时一年，并将在斯堪尼亚的瑞士研究中心、以及丰田的日本研究中心进行技术的设计、测试和改进。
交通部发言人告诉《海峡时报》说，为了进入第二阶段，该系统必须符合一定标准。其中包括其它车辆穿行货柜卡车车队时、以及领队货柜车紧急刹车时，能够保证操作安全。
此外，只有一家公司会获选执行第二阶段。
在第二阶段中，货柜车车队将会在布拉尼码头和巴西班让码头之间的10公里西海岸高速公路上，在下雨和夜间等各种条件下进行测试。
测试也可能延长到大士码头，全程达20公里。
联合声明中也指出，上述两家公司都是因为他们在卡车制造和自动驾驶技术开发方面的“良好记录”，而被挑选出来的。
斯堪尼亚的自动卡车于去年4月从瑞典行驶到了荷兰，全程约2000多公里。而丰田通商则于去年9月获得了日本经济产业省的批准，以举行类似测试。
新加坡交通部常任秘书彭建强（Pang Kin Keong）告诉《海峡时报》说，引入这项技术将为港口和货车运输行业提供“提高生产力的机会”。他说：“这也会提供更多机会，让货车司机担任车队操作者和经理等更高技能的职位。”
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