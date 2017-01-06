新华社连续发文，不满特朗普搞“推特外交”
美国总统特朗普，通过社交媒体推特发表言论，这和传统的密室外交大相径庭。一些国家已经对特朗普的“推特外交”表达不满。
中国官方媒体新华社日前发表评论和报道，批评特朗普的“推特外交”。本站刊载如下？
沉迷于“推特外交”不可取
新华社记者柳丝
曾当过电视节目主持人的美国候任总统特朗普先生，对利用社交媒体传播声音颇有心得。在赢得大选接受媒体访谈时，他明确表示获胜的一大因素是依靠社交媒体。在推特上发发推文，也成了特朗普先生的一种习惯。
当选总统后，特朗普先生仍然保持着这个习惯。他指定的白宫候任新闻发言人肖恩·斯派塞就公开表示，特朗普就任总统后，不会停止在推特上继续发表言论。
不过，特朗普先生近期发布的一些推文，却引起了美国政界和学界的广泛担忧。因为他不仅说了些诸如“联合国是一个聚会找乐的俱乐部”之类的话，而且还发表了一些有悖于美国数十年来奉行的对外政策的言论，包括一些涉华的负面言论。
美国有线电视新闻网就直接批评特朗普在社交媒体上的言论“搅乱了美国同盟友及对手之间的关系”，并列举了几大“状”，包括“发布错误信息”“破坏双边关系”“打破外交规则”等。《华盛顿邮报》甚至直言建议——“封掉特朗普的推特账号”。
在最近的一篇推文中，特朗普暗示将修改美国的核政策。对此，不只是美国外交界心急火燎，即将交棒的白宫主人也坐不住了，狠批这将会带来“灾难性”后果。
按照肖恩·斯派塞的说法，特朗普认为在推特上发声能够“得到他想要的结果”。这意思是，发表一些强硬言论，触碰一些敏感问题，或许就能增加与他国谈判的筹码。
不过，大家公认的一个常识是，外交绝非儿戏，更不能当成生意来做。正如美国前国务卿奥尔布莱特所说，推特不应成为外交政策的工具。
恰如所言，沉迷于“推特外交”不可取。
美参院少数党领袖批特朗普是“推特总统”
新华社华盛顿１月３日电（记者刘阳 徐剑梅）美国国会参议院少数党领袖民主党人查克·舒默３日在新一届国会履职时发言，批评候任总统唐纳德·特朗普频繁发送推特的行为，称美国不能承受这样的“推特总统”。
舒默说，“美国有切实的挑战，需要做实事”，如果特朗普继续当“推特总统”则会成为一个失败的总统。
特朗普自从竞选阶段就喜欢在类似于微博的社交媒体推特上发声，这一喜好在他竞选成功后没有改变。他在自己的推特账号上多次就国家内政外交政策发表意见，语言充满个人风格，引发美国国内乃至全世界舆论的关注。
特朗普一名发言人说推特是一个可以直接连接特朗普和普通民众的渠道，特朗普在入主白宫后会一如既往使用推特发布消息。但批评者认为特朗普在很多严肃议题上随意发表意见不负责任。
特朗普目前在推特上有约１８４０万粉丝，在所有社交媒体上的粉丝总量约为４５００万。
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