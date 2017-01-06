综述：从一起奶茶下架事件看新加坡食品安全监管
经济学人智库最新的全球食品安全指数报告显示在113个参与调查的国家中综合考量食品价格承受力､食品供应能力､质量安全保障能力三方面28个指标新加坡排名第三位仅次于美国和爱尔兰。在食品安全分项指标中新加坡得到了满分。新加坡如何确保公众“舌尖上的安全”?不妨从一起奶茶下架事件说起。
2016年8月新加坡农粮与兽医局发布公告要求在当地热卖的“纯萃·喝”奶茶下架理由是这款由台湾比菲多食品股份有限公司生产的奶茶含有未经农粮与兽医局批准使用的食品添加剂茶氨酸。
茶氨酸存在于茶叶及某些菌类中是影响茶叶味道的成分目前有关茶氨酸对人体的影响还在研究阶段。在美国､日本和中国台湾茶氨酸是合法食品添加剂但在新加坡茶氨酸不在农粮与兽医局批准的约500种食品添加剂之列因此该局发文要求回收市场上热销的“纯萃·喝”奶茶。
新加坡农粮与兽医局网站资料显示若商家要注册一个新的食品添加剂必须向该局提交添加剂的成分列表､添加剂用于何种食品以及其含量､联合国粮农组织或发达国家的食品安全评估报告。如果该添加剂没有上述文件则必须呈交毒性研究和人体实验研究报告权威机构对该添加剂的使用建议或相关标准或澳大利亚､加拿大､新西兰､日本､欧盟和美国等对该添加剂的评估。至于注册需要多长时间则视所申请的食品添加剂而定。
在奶茶下架后比多菲公司公关部经理廖铭顺接受《联合早报》采访时表示该公司准备向新加坡农粮与兽医局提交证明该饮料安全的文件在当局批准后将重新发货。几个月后不含茶氨酸的新配方奶茶上架销售。农粮与兽医局此时再度强调任何在新加坡售卖的食品必须遵守新加坡的食品条例进口商也必须据条例检查食品的成分。
从“纯萃·喝”奶茶下架事件可以看出新加坡在食品安全方面的监管非常严格。新加坡国土面积狭小自然资源相对缺乏大约90%的食品依赖进口。为确保食品安全新加坡有一套健全的食品安全监管体系有明确的法规规范食品生产､加工､进口和批发等环节实施严格的安全标准和认证制度。除极个别本地特色食品外新加坡的食品安全标准几乎完全与国际食品法典委员会接轨。
此外新加坡也以严格的执法确保相关法规､标准落到实处。如果食品不符合安全标准存在隐患的整批食品都不得在市场上销售。在很多情况下进口食品还没有“登机”或“装船”前农粮与兽医局就已经开始检验､审核工作确保食品生产条件符合新加坡的安全标准､进口商提交完备的资料证明食品的安全性。
在新加坡农粮与兽医局网站“食品安全与质量”一栏的介绍中该局强调食品安全是全社会共同的责任呼吁食品行业､消费者都应重视食品安全而不能仅仅依靠政府部门的监管。该局还定期举办讲座或通过媒体等平台向公众介绍食品安全方面的知识。(新华社记者包雪琳)
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