中国加入TPP？新加坡贸工部长：考虑该问题 为时尚早
新加坡贸工部长认为，要考虑中国等其它国家加入跨太平伙伴（TPP）协定，还为时尚早。
彭博社采访新加坡贸易与工业部部长易华仁，并问到新加坡是否首先想要与余下10个缔约国澄清TPP的未来走向。易华仁回答道：“在一定程度上，是这样的。”
他说：“我认为我们需要等待一段时间，美国新政府才刚刚起步。我认为我们也应该看看他们对贸易、经济与TPP互动的态度将如何变化。”
TPP是奥巴马政府的主要政策之一，而特朗普则在就任后的第一个工作日宣布，美国将撤出该协定。另外，他也批评了日本、中国和韩国的贸易政策，并曾威胁要与北京展开贸易战争。
《中国日报》今日引述中国与全球化智库研究员指出，中国如今应该寻求尽早加入TPP，以便与地区内的国家建立更密切的关系、并限制贸易摩擦。
中国加入TPP的问题
对此，易华仁表示：“如果一个新的大国，例如中国或他国，想要加入，那么将需要重新评估；而协定的要素，我认为，将需要由所有各方重新探讨。”
彭博社报道指出，TPP协定超越了传统贸易协定，并涵盖了知识产权、劳工标准和国有企业作用等问题，被视为是美国对中国在亚洲影响力上升的应对方案。而中国另外也在推动一项没有美国参与的亚洲协议，其谈判预计将于本月在日本举行。
据报道称，北京此前已提出有能力加入TPP，而美国等几个国家则表示，该协定需要先在原成员国通过，才能允许他国加入——并且需要符合协定中的非贸易问题标准。
易华仁说：“但一个主要成员撤出时，这显然改变了方程式，但是该协定中还有许多我认为是非常高质量的要素，且对未来经济的演变和某些趋势已基本上被同意。”
“目前TPP的结构、其成员、以及新成员加入的任何具体发展，我认为都是各方必须讨论的。”
上个月，习近平在达沃斯世界经济论坛上将保护主义描述为“将自己锁在暗房里”。
依此，彭博社认为，特朗普撤出TPP的决定所造成的影响，将超越贸易范围，并为中国提供在西太平洋奠定经济和军事力量的机会。
TPP-11
澳大利亚表示，将在没有美国的情况下继续推动TPP，并将于下月在智利与其它潜在成员国举行会议。
当被问及所谓的“TPP-11”是否可行时，易华仁说表示，保持TPP的存活有几种方式，包括允许美国在某个时候重新加入。
他说：“我认为我们必须保持灵活性。我认为过度锁定并不符合各国的利益，保持一定程度的灵活性，并看看哪些是最能服务我们国家和共同利益的途径，这样比较好。”
他补充道：“但是，智利会议可能是一个很好的起点。各方都将能够重新评估，也会允许新政府有足够的时间进行评估。”
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